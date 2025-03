La nuit des Français en NBA : Guerschon Yabusele régale avec les Sixers

Six Français étaient sur les parquets NBA cette nuit. Guerschon Yabusele a brillé avec les Sixers, tandis que Alexandre Sarr et Tidjane Salaün retrouvaient les terrains après leurs blessures respectives.

Les résultats de la nuit NBA

Hornets – Wizards : 100-113 (stats)

: 100-113 (stats) Pistons – Nets : 115-94 (stats)

– Nets : 115-94 (stats) Rockets – Kings : 103-113 (stats)

: 103-113 (stats) Grizzlies – Spurs : 128-130 (stats)

: 128-130 (stats) Sixers – Warriors : 126-119 (stats)

– Warriors : 126-119 (stats) Mavericks – Bucks : 117-132 (stats)

Guerschon Yabusele

Le tricolore de la nuit et sans le moindre doute. Avec 18 points, 6 rebonds et 5 passes en sortie de banc, Yabu a été fabuleux pour aider les Sixers à battre les Warriors. Il a participé dans tous les secteurs et a été clutch avec deux gros tirs primés en fin de match. Masterclass de l’ours dansant.

Bilal Coulibaly

Avec l’arrivée de Khris Middleton, Bilal a moins l’occasion d’avoir la balle en main pour créer. Il a quand même réussi à aller planter 17 points malgré pas mal de maladresse. Un apport défensif toujours intéressant face à LaMelo Ball.

Alexandre Sarr

Retour de blessure pour le frangin d’Olivier et un comeback en douceur avec 26 minutes pour 10 points marqués. On sent qu’il n’est pas encore à 100% et son remplaçant Richaun Holmes a été précieux dans la raquette. Reprise tranquille pour Sarr.

Tidjane Salaün

Là aussi, il y avait sortie d’infirmerie pour Tidjane, qui avait soigné sa cheville ces derniers jours. Une reprise très discrète pour l’ancien de Cholet, qu’on a peu vu sur ses 15 minutes sur le terrain.

Moussa Diabaté

Une entame prometteuse avec une interception et un dunk en transition puis plus grand chose à se mettre sous la dent. Pas d’inquiétude, il rebondira comme toujours.

Killian Hayes

Pour son retour à Detroit, Killian Hayes a été un peu chahuté par son ancien public. À son avantage sur les deux derniers matchs, il a été moins agressif cette nuit et ça s’est vite vu. Va-t-il être prolongé par Brooklyn dans les prochains jours ?

Le programme NBA de ce soir