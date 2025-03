Austin Reaves (mollet), de retour avec les Lakers dès le début de semaine ?

Blessé lors du match face aux Clippers de ce vendredi, Austin Reaves pourrait faire son retour très vite. Ce que les Lakers ne refuseront pas, l’arrière ayant proposé 23,5 points de moyenne au mois de février. Pour l’instant, il reste toutefois “doubtful” pour la revanche du derby de LA, qui aura lieu ce soir.

Les Lakers sont sur une très bonne série. La 2e place de l’Ouest est clairement à portée de tir sur un tel rythme, un siège de luxe s’il venait à être conquis et maintenu jusqu’aux Playoffs. Pour cela, la présence de tout le monde est essentielle, et celle d’Austin Reaves l’est peut-être encore un peu plus. L’arrière des Purple and Gold marche sur l’eau depuis un gros mois. Qu’il s’agisse de la distribution, de la création… un véritable lieutenant de luxe pour le duo Luka Doncic – LeBron James.

Lakers guard Austin Reaves will be day-to-day after MRI on his right calf revealed no serious injury, sources tell ESPN. His status is uncertain for Sunday against the Clippers, but great development overall after Reaves exited early in Friday’s win.

— Shams Charania (@ShamsCharania) March 2, 2025

Blessé au mollet lors du premier quart-temps lors de la dernière rencontre des Lakers, Austin Reaves a donc passé des examens et sera apte à rejouer très vite, selon ClutchSports. Peut-être que le timing sera un poil trop serré pour une participation cette nuit, mais Reaves sera sans doute de retour dès le début de semaine.

Une bonne nouvelle, sachant que Rui Hachimura est lui aussi blessé et ne devrait de son côté pas revenir avec une dizaine de jours.