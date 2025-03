Les Cleveland Cavaliers étaient menés de 18 points à deux minutes de la fin du troisième quart-temps, mais ils se sont finalement imposés 133 à 129 face aux Portland Trail Blazers. De’Andre Hunter a été déterminant avec 32 points !

Rien ne semble pouvoir atteindre les Cleveland Cavaliers. La franchise de l’Ohio vient de remporter un 10e match consécutif. Cette fois, ce sont les Portland Trail Blazers qui sont passés à la casserole malgré une magnifique performance pendant près de trois quarts-temps.

Dans le sillage de Deni Avdija, auteur de 30 points, 12 rebonds et 10 passes décisives, les hommes de Chauncey Billups ont creusé une certaine avance, jusqu’à mener 89-71 à moins de deux minutes de la fin du troisième quart-temps …

Moment choisi par Evan Mobley et Sam Merrill, notamment, pour intervenir. De belles performances côté Cavaliers, qui ont surtout accompagné celle de De’Andre Hunter. Le nouveau venu a signé son match référence dans l’Ohio avec 32 points et 7 rebonds à 8/15 au tir et 5/9 de loin.

De’Andre Hunter picks a day to have a DAY 😤

🔥 32 PTS (most as a Cavalier)

🔥 Lifts Cavs to 50th win of season

🔥 Improves Cavs’ win streak to 10

Cleveland has now had 3 different winning streaks of 10+ games this season 🤯 pic.twitter.com/avikgbLIk8

— NBA (@NBA) March 2, 2025

Les hommes de Kenny Atkinson ont même cru s’imposer dans le temps règlementaire grâce à un énorme shoot de Max Strus à 15 secondes du terme, mais Anfernee Simons n’a pas tremblé sur la ligne des lancers francs pour emmener les deux équipes en prolongation.

MAX STRUS NAILS THE CLUTCH TRIPLE 🎯 pic.twitter.com/6HX9O0wGDW

— NBA TV (@NBATV) March 2, 2025

Le grand bonhomme de cette overtime ? De’Andre Hunter et ses neuf unités. Pas de Donovan Mitchell, pas de problème pour une équipe plus forte, soudée et équilibrée que jamais. Cinquantième victoire dans la saison, il reste 22 matchs.