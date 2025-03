Les New York Knicks ont été menés de 19 points par le Miami Heat et ont réalisé un retour fabuleux en toute fin de match pour arracher une prolongation puis s’imposer 116 à 112. Jalen Brunson et ses coéquipiers sont peut-être l’équipe la plus clutch de NBA cette saison !

Les cinq dernières victoires des New York Knicks sont des succès de moins de cinq points et trois d’entre elles ont eu lieu après une prolongation. Cette série folle des hommes de la Big Apple est un symbole de la nature clutch de l’équipe cette saison.

Jalen Brunson est sûrement le favori pour le titre de Clutch Player of the Year en NBA et ce soir encore, il a permis le retour des siens dans le dernier quart-temps. Alors que les hommes de Tom Thibodeau étaient menés de 10 points à un peu plus de cinq minutes du terme, ils ont réussi un run de 11-0 pour repasser en tête.

Jalen Brunson postgame on how he’s being defended in the clutch:

“I’m gonna find a way. I’m gonna find a way to help this team win. It doesn’t matter. It does not matter. I’m gonna find a way to help this team win, regardless.” pic.twitter.com/u2nX5GcLjs

— KnicksMuse (@KnicksMuse) March 3, 2025

Tyler Herro a bien cru offrir la victoire au Heat en plantant cinq points consécutifs (malgré une deuxième mi-temps catastrophique de sa part), mais c’était avant un dernier lay-up du meneur des New York Knicks pour emmener le match en prolongation !

Jalen Brunson a terminé la rencontre avec 31 points, 5 rebonds et 6 passes décisives, mais le joueur le plus impressionnant de la rencontre, malgré la défaite, a sans doute été Bam Adebayo. Le pivot de Miami a compile 30 points, 7 rebonds et 4 passes à 12/16 au tir, un cauchemar pour Karl-Anthony Towns.

BAM ADEBAYO POSTER. 🔥

pic.twitter.com/caNM2bUiqP

— Hoop Central (@TheHoopCentral) March 2, 2025

Les Knicks sont plus que jamais troisièmes de la Conférence Est tandis que le Heat décroche de plus en plus du Top 6. La logique sportive a donc été respectée.