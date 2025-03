Jalen Williams a été exceptionnel dans la victoire du Oklahoma City Thunder face aux San Antonio Spurs (146-132). L’ailier a battu son record de points en carrière avec 41 en seulement 33 minutes.

Shai Gilgeous-Alexander a de nouveau été très bon face aux San Antonio Spurs avec 31 points et 8 passes décisives, mais pour une fois (ou presque), il n’a pas été la raison principale de la victoire du Oklahoma City Thunder 146 à 132.

Jalen Williams a réalisé l’une des plus belles performances de sa carrière. L’ailier a compilé 41 points (record en carrière), 6 rebonds, 7 passes décisives, 1 contre et 1 interception à 15/24 au tir, 4/8 de loin et 7/7 depuis la ligne des lancers-francs.

JALEN WILLIAMS’ BRILLIANCE ON FULL DISPLAY!

⛈️ 41 PTS (career high)

⛈️ 7 AST

⛈️ 6 REB

⛈️ 4 3PM

⛈️ 62.5 FG%

The West-leading @okcthunder are 12-2 in their last 14 games. pic.twitter.com/iGw3qdeVjL

— NBA (@NBA) March 3, 2025

Pourtant, la victoire n’a pas été facile à aller chercher face à des éperons adroits et combatifs. En première mi-temps, les coéquipiers de De’Aaron Fox ont planté 16 tirs derrière l’arc et avaient des raisons de croire au record historique de paniers à 3-points en un match de NBA (29).

Mais après l’orage est venue l’accalmie et les hommes de Mark Daigneault ont pu tranquillement reprendre leur marche en avant. Ils sont plus que jamais, la meilleure équipe de NBA. Et en même temps, avec un tel lieutenant dans leurs rangs …