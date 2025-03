Les Los Angeles Lakers ont maitrisé le derby face aux Clippers de A à Y (petit coup de mou dans le dernier quart-temps). Luka Doncic a donné le ton, LeBron James a terminé le travail. En somme, une soirée parfaite pour J.J. Redick et ses hommes. Victoire 108 à 102.

Dans son attitude, Luka Doncic a montré dès les premières minutes du match qu’il n’était pas là pour rigoler. Le maillot des Clippers comme source de motivation naturelle, comme depuis le début de sa carrière. Lors du premier quart-temps, il inscrit 11 points avec des paniers plus compliqués les uns que les autres.

Luka Doncic a changé d’équipe mais il semble vouloir garder une habitude : faire mal aux Clippers ! 😭

8 points à 3/3 au tir en 4 minutes ! 😳

Et alors qu’une petite crainte a parcouru les rangs de la Crypto.com Arena lorsqu’il est allé aux vestiaires à la fin de ces 12 premières minutes, le Slovène a rapidement rassuré son monde. Son travail n’était pas terminé et au terme de la rencontre, il comptait 29 points, 6 rebonds et 9 passes décisives à 9/17 au tir.

Mais l’événement utopique de la soirée, c’était la barre impensable que pouvait potentiellement atteindre LeBron James. L’ailier de 40 ans avait besoin de 18 unités pour atteindre les 50 000 points en NBA (en cumulant la Saison Régulière et les Playoffs). Le King est resté bloqué à 17, mais s’est montré en fin de match grâce à son spécial : un chasedown block décisif !

LeBron James n'atteindra pas les 50 000 points en NBA (Saison Régulière + Playoffs) ce soir. Il est bloqué à 49 999, mais le King a verrouillé la victoire des siens avec ce Chasedown ! ☝️

Kawhi Leonard a eu beau se démener en face et faire l’une des performances les plus propres de sa saison (33 points et 9 rebonds), ça ne pouvait pas suffire face à ces Lakers festifs et virevoltants ! Les pourpre et or sont désormais deuxièmes de la Conférence Ouest !