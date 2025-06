Les rumeurs s’intensifient à deux semaines de la Draft NBA. Et encore une fois, ça concerne les Sixers. Alors que la franchise de Philadelphie semble hypée par V.J. Edgecombe, elle pourrait aussi tenter d’obtenir le deuxième choix appartenant aux Spurs.

C’est l’insider Michael Scotto de HoopsHype qui a balancé l’info ce jeudi : les Sixers ont pris contact avec San Antonio dans le but de monter d’un cran à la Draft. Pour rappel, les Spurs possèdent actuellement le deuxième choix, tandis que Philadelphie a le troisième.

Sources: The 76ers have engaged with the Spurs about potentially moving up to the No. 2 pick. For now, the Sixers have zeroed in on four NBA Draft prospects with the No. 3 pick, including a private workout last week with VJ Edgecombe and Ace Bailey visiting Philadelphia next week

— Michael Scotto (@MikeAScotto) June 12, 2025

Qu’est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les Sixers sont particulièrement emballés par l’idée de drafter le combo guard Dylan Harper, qui semble destiné à être sélectionné en deuxième choix derrière Cooper Flagg. Harper est en effet considéré comme le second meilleur prospect de sa classe et ne devrait pas – sauf grosse surprise – tomber plus bas.

La question qui se pose forcément, c’est la suivante : est-ce que San Antonio est prêt à lâcher son pick #2 ?

Dans le cas d’un trade à deux avec les Sixers, ces derniers devraient sans doute offrir leur propre troisième choix ainsi qu’une contrepartie supplémentaire (et significative, l’écart entre le pick 2 et 3 étant considéré comme assez grand). Le pick de premier tour 2028 des Clippers, qui appartient à Philly, pourrait notamment être convoité par San Antonio.

Mais pour rappel, les Spurs ont annoncé depuis la Loterie qu’ils comptaient garder leur choix numéro 2 pour sélectionner Harper. L’avenir nous dira si les intentions de San Antonio sont réelles, certains spécialistes ayant quelques doutes étant donné que De’Aaron Fox, Stephon Castle et Devin Vassell sont déjà présents sur le backcourt des Spurs.

En tous les cas, les Sixers se bougent à moins de deux semaines de la Draft, eux qui explorent toutes leurs options. Même les plus ambitieuses !

Source texte : Michael Scotto (HoopsHype)

Per @MikeAScotto, the Sixers have engaged the Spurs in talks about the second overall pick in the 2025 draft. Some thoughts on Dylan Harper, his potential fit in Philly, what it might take to get him, and whether it’s worth it:https://t.co/BvRVGbfS9p

— Harrison Grimm (@Harrison_Grimm) June 12, 2025

