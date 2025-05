Alors que des spéculations de trade commençaient déjà à faire le tour de la planète basket, il semblerait que les Spurs aient d’autres plans en tête. Le pick 2 appartient à San Antonio et il y restera, puisque la franchise texane compterait l’utiliser pour drafter un certain Dylan Harper.

Quand une équipe a dans ses rangs Victor Wembanyama, De’Aaron Fox, et le rookie de l’année Stephon Castle, en plus d’autres pièces intéressantes, il est facile de se dire qu’il faut passer à la vitesse supérieure, et aller chercher un autre gros nom pour définitivement franchir un nouveau cap.

Mais visiblement, malgré un second pick inespéré qui ferait un énorme asset de trade, la franchise de Gregg Popovich semble prendre une autre direction : celle du développement. C’est en tout cas ce qu’a entendu Jonathan Givony, expert draft de chez ESPN, qui a déclaré que les Spurs souhaiteraient utiliser leur pick pour drafter Dylan Harper, plutôt que de le transférer.

Est-ce que les Spurs vont conserver leur 2nd choix de Draft ou le transférer ?

Apparemment Dylan Harper les séduirait méchamment, selon @DraftExpress.

À voir si c’est réel ou pour faire monter la valeur du pick ! pic.twitter.com/lbL2mb3oYS

Sûr à 99,9% selon Givony, le 0,1% restant représente sans doute un cas de figure où Giannis Antetokounmpo deviendrait officiellement disponible. Mais au vu des termes employés par le journaliste d’ESPN, le front office de San Antonio semble vraiment sous le charme du guard des Rutgers.

Alors, on se dirige vers un backcourt Fox, Castle et Harper ? Visiblement oui mais attention tout de même, la Draft et le début de la Free Agency sont souvent le meilleur endroit pour envoyer des gros écrans de fumée. Donc on reste sur les appuis, on prend tranquillement nos pincettes et on attend de voir si les Spurs vont vraiment faire le choix de la jeunesse.