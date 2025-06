Sixers : vers une sélection de V.J. Edgecombe avec le 3e choix ?

Alors que Cooper Flagg sera sélectionné par les Mavericks en premier choix de la Draft et que Dylan Harper devrait être appelé par les Spurs au second, beaucoup se demandent ce que vont faire les Sixers avec leur troisième pick. Visiblement, ils pourraient se tourner vers l’arrière V.J. Edgecombe.

Quelque part, la Draft NBA 2025 débutera avec le troisième choix des Sixers. Qui prendront-ils ? Ace Bailey ? V.J. Edgecombe ? Quelqu’un d’autre ? Ou alors vont-ils monter un transfert ?

Tous les scénarios sont envisagés par le manager Daryl Morey, mais les dernières rumeurs nous en disent un peu plus sur les potentielles intentions de Philadelphie le 25 juin prochain.

D’après l’insider Jake Fischer, c’est V.J. Edgecombe qui semble avoir la faveur des Sixers.

VJ Edgecombe is a strong candidate to be selected at No. 3 by the Sixers, per @JakeLFischer

“Edgecombe is said to have impressed with his work ethic, personality and interviews. He went to dinner with Morey and other Sixers higher-ups. Even Tyrese Maxey, sources say, flew in… pic.twitter.com/T0aUAlpJCr

— NBACentral (@TheDunkCentral) June 11, 2025

V.J. Edgecombe a réalisé qu’un seul workout pré-draft pour l’instant, et c’était avec les Sixers. Un workout durant lequel il aurait impressionné les dirigeants de Philadelphie et même Tyrese Maxey, qui était présent pour l’occasion. Le prospect formé à Baylor aurait aussi rencontré Morey pour une discussion autour d’un bon dîner.

Si Ace Bailey – longtemps favori pour être le troisième choix de la Draft 2025 – devrait également faire un workout avec les Sixers dans les jours à venir, le profil d’Edgecombe séduit à Philly. On parle d’un arrière hyper athlétique qui veut peser des deux côtés du terrain. Déjà solide en défense, le Bahaméen possède aussi un profil offensif qui peut faire de lui un futur two-way player en NBA. Pendant ce temps-là, la maturité d’un Ace Bailey pose question à travers la Ligue…

S’il peut encore se passer beaucoup de choses d’ici à la Draft NBA dans deux semaines (25-26 juin), les choses se précisent à Philadelphie…

Source texte : Jake Fischer