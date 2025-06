Le Thunder peut nourrir des regrets. En tête à l’entame du quatrième quart-temps à Indiana, Oklahoma City a craqué dans l’ultime période et n’a pas montré la rigueur nécessaire pour gagner un match de Finales NBA. Comme un symbole, Shai Gilgeous-Alexander a été beaucoup trop discret en fin de match…

Quand vous perdez 19 ballons, que vous prenez 40 pions dans le deuxième quart, que votre banc prend l’eau par rapport à celui d’en face, et que vous perdez le dernier quart de 14 points, c’est compliqué de gagner un match de Finales NBA.

Le Thunder en a fait l’expérience cette nuit, perdant le Game 3 alors qu’il y avait la place pour reprendre l’avantage du terrain dans la série.

“On a réalisé beaucoup d’erreurs non forcées” a déclaré Jalen Williams, tandis que le coach Mark Daigneault a ajouté : “Dans le quatrième quart-temps, ils étaient vraiment meilleurs que nous des deux côtés du terrain. Ils étaient fidèles à eux-mêmes dans leur impact physique, leur pression défensive, et leur rythme offensif.”

Habituellement, c’est Oklahoma City qui provoque 19 pertes de balle chez l’adversaire. Habituellement, OKC ne prend pas 40 points dans un quart-temps. Habituellement, c’est le banc du Thunder qui fait la différence, et OKC n’a pas l’habitude de couler comme ça dans le dernier quart.

Sauf que face à ces Pacers imprévisibles, il n’y a plus vraiment de logique. Et les erreurs se payent cash. Surtout quand elles sont aussi grandes que des pertes de balle sur remise en jeu… (coucou T.J. McConnell).

T.J. MCCONNELL AGAIN WITH THE STEAL 😳 pic.twitter.com/3davvGSrJc

— ESPN (@espn) June 12, 2025

Parfois, le Thunder arrive à compenser ses erreurs parce qu’il possède Shai Gilgeous-Alexander. Mais le MVP de la NBA a aussi été en dessous de ses standards : 24 points à 9/20 au tir (seulement 5/6 aux lancers-francs), pour 4 passes et 6 pertes de balle. De plus, SGA n’a pas pesé dans le quatrième quart-temps (3 points en 3 shoots à peine).

“Ils ont joué avec plus d’agressivité, plus de force, ils défendaient plus haut sur les pick-and-rolls” a déclaré Shai après le match. “Il faut leur renvoyer la pression, et ça commence par moi. […] Dans le dernier quart-temps, ils ont beaucoup scoré et cela leur a permis de mettre en place leur défense. C’est toujours plus dur de scorer contre une défense en place.”

Trop d’erreurs évitables, dominé dans l’intensité et sur les 50/50 balls (balle qui traîne, rebond offensif…), un MVP pas à son niveau habituel, et une mauvaise exécution des deux côtés du terrain en fin de match (surtout l’attaque…), voici la recette de la défaite pour OKC.

SGA et le Thunder peuvent-ils rebondir dans le Game 4 vendredi ? Il le faudra pour éviter d’être au bord du précipice…

Source déclarations : conférence de presse d’après-match

Perte totale de contrôle d’OKC.

Offensivement des choix douteux.

Au rebond aucun fight collectif.

Et pour protéger la balle, zéro.

Tout ça au pire moment !

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 12, 2025