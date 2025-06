N’en déplaise aux énervés (il en reste ?), cette finale est in-cro-yable. Rafraichissante. Et pleine de suspense. Victoire des Pacers au Game 3, Indiana mène 2-1 et on va s’y risquer, ça y est… faites que cette série aille en sept matchs, c’est trop bon là.

On ne l’avait pas forcément prédit, mais cette Finale NBA 2024-25 surfe complètement sur la vague des Playoffs fabuleux qu’on a vécu pendant deux mois.

Ce match 3 n’a donc pas dérogé à une règle qui nous plait tellement, à savoir un cocktail explosif entre tension, jeu léché, intensité, scénario ficelé, perfs individuelles et facteurs X surprenants. Cette nuit une grande partie de ces composantes fut à l’avantage des Pacers, car sous les yeux d’une salle méchamment bruyante et tout de jaune vêtue, Indiana a fait le job, et pas qu’à moitié.

Un début de match suffocant pour eux, le Thunder défend beaucoup trop bien pour que ça puisse respirer côté Indy, et en attaque Chet Holmgren et Jalen Williams mettent la table pour Shai Gilgeous-Alexander. Mais là où sur le match 1 Obi Toppin avait régalé en sortie de banc et sur le match 2 c’est plutôt le duo Caruso / Wiggins qui avait régalé, cette fois-ci c’est un autre binôme de remplaçant qui est sorti de sa boîte…

T.J. McConnell en catalyseur, coéquipier rêvé, harassant en défense et efficace en attaque, malin comme un singe et vif comme un léopard, on n’est pas très National Geographic mais on s’est compris. Il y’aura – entre autres – cinq interceptions pour lui au total, et à ses côtes c’est un autre sixième homme de luxe qui va sortir le match de sa vie. Son nom ? Bennedict Mathurin. Son forfait au Game 3 ? 27 points en 22 minutes, jamais fatigué, jamais maladroit (9/12 au tir), et un problème insoluble pour la défense du Thunder quand elle était toute heureuse de ne pas avoir à se coltiner Tyrese Haliburton.

Tyrese parlons-en, sa justesse cette nuit ayant été l’une des raisons de ce match qui semble après coup tellement géré de main de maître, malgré le faible écart. 22 points, 9 rebonds et 11 passes pour Thérèse, un gros coup de chaud au troisième quart comme pour dire à tous ses potos “allez viens, j’temmène au vent” et le tour est joué avec un money time pour une fois vécu en sifflant et une victoire assurée sur un dernier panier d’un Pascal Siakam lui aussi propre comme un sou neuf cette nuit.

Pour le Thunder Chet Holmgren avait démarré très fort mais a fini par devenir le petit de Myles Turner, alors que Shai Gilgeous-Alexander a perdu six ballons et s’est pris de plein fouet la défense façon Glu de Andrew Nembhard. Jalen Williams a été solide, un leader, et cette fois-ci le banc n’a pas été à la hauteur contrairement aux doléances d’Emmanuel Moire.

Il se passe quelque chose avec cette équipe, avec cette région, avec ce public, avec cette manière de voir et de kiffer la NBA. Ça peut bien finir à 4-2 Thunder ou même à 4-1 Pacers que cette finale sera de toute façon réussie, avec ou sans gros marchés. Parce que c’est une finale pour les gens qui aiment le basket, la vie, parce que c’est une finale pour les gros kiffeurs. Et pour l’instant, c’est Indiana qui fait le plus kiffer.