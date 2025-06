Tyrese Haliburton, un Game 3 d’une très grande justesse

Impérial en fin de partie lors du Game 1 pour cacher une copie globale assez terne, en difficulté lors du Game 2, Tyrese Haliburton a attendu le retour au bercail pour faire la démonstration de son talent. Un match de très haut niveau pour guider les Pacers vers un succès sublime qui place Indiana en tête de la série.

Tyrese Haliburton s’est retrouvé. Mine de rien, le bonhomme est en train de se tailler une espèce de campagne de Playoffs dont on parlera très longtemps. Bien sûr, pour ses tirs décisifs qui ont fait brûler la planète basket. Mais aussi pour sa capacité à être un leader, l’homme qui porte la lumière des Pacers dans le jeu.

Indiana est désormais à 20 VICTOIRES en 21 MATCHS cette saison lorsque Tyrese Haliburton finit avec minimum 20 points et 10 passes. pic.twitter.com/L95FXP8emV

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 12, 2025

Ce soir, et avec tout ce que le Thunder peut compter de ressources défensives, d’intensité sur le porteur, Hali n’a pas tremblé. Toujours juste dans la distribution, dans ses tirs, dans ses choix de manière globale. Ce que l’on attend d’un patron, finalement. Et pour lui également, qui a certes brillé au Game 1 mais uniquement en fin de partie après une prestation mitigée dans son ensemble, et est passé à côté de son Game 2.

TYRESE HALIBURTON TONIGHT:

22 POINTS

9 REBOUNDS

11 ASSISTS

52.9% FG

(Via @realapp_ ) pic.twitter.com/jGShHqbzd1

— NBACentral (@TheDunkCentral) June 12, 2025

Le résultat immédiat de ce bon match est la victoire, achevée également au prix de remarquables efforts collectifs notamment rendus possibles par la vision du jeu de Tyrese Haliburton. Il ne faut néanmoins pas festoyer cette belle soirée outre-mesure, les Finales NBA sont encore très longues.