TJ McConnell crucial au Game 3 : comment ne pas aimer ce joueur ?

TJ McConnell est tellement ce joueur. Celui qu’on adule quand il est dans notre équipe, qu’on déteste quand il joue chez l’adversaire. Cette nuit, il a contribué au succès des Pacers avec une performance remarquable dans l’intensité, dans le coeur. Remarquable.

Vous le voyez, si vous avez déjà fait du basket en club. Peu importe le niveau, d’ailleurs. Ce joueur qui fait mal à la tête, car il conteste chaque ballon, qui est dans votre dos pour deux points gratuits quand vous l’avez perdu de vue, qui traîne toujours à proximité du rebond comme s’il savait là où ça allait tomber. Ce mec, c’est TJ McConnell. Une fouine, qui sent toujours le jeu avec une grande justesse. Et vu qu’il est petit, on a tendance à ne pas trop s’en méfier. Grossière erreur.

The first bench player in NBA history with

5+ steals

5+ assists

in a Finals game. pic.twitter.com/y12DBwmq4j

— StatMuse (@statmuse) June 12, 2025

Défensivement, il a fait la misère au Thunder en provoquant de multiples turnovers, avec pour conséquence de prolonger les temps forts d’Indiana et de garder le contrôle du ballon. Ici, on adore sa capacité à jouer des déséquilibres physiques dans ses duels, notamment pour rechercher la passe lumineuse qui offre deux points. C’est tellement basket, comme move.

La déroute d’OKC est en partie pour lui, il n’y a pas tant à chercher dans la raison du mauvais match du Thunder niveau gestion du cuir : 19 pertes de balle, bien trop pour gagner… à moins de jouer chez les Pacers. Outch.

T.J. MCCONNELL: ALL HEART, ALL HUSTLE

😤 10 PTS

😤 5 AST

😤 5 STL

First player since 1973-74 to record these numbers off the bench in a Finals game 🤯🤯 pic.twitter.com/sKcwp9U1d4

— NBA (@NBA) June 12, 2025