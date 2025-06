Trois matchs avaient lieu cette nuit en WNBA, trois matchs avec une confirmation et au moins deux sensations. On vous raconte tout ça ?

Les résultats de la nuit

Patriotisme oblige, on commence avec l’exploit de la nuit, à mettre au crédit du Storm de Seattle et de ses deux Françaises, Gabby Williams et Dominique Malonga. Opposées aux invincibles joueuses du Lynx et à sa favorite pour le trophée de MVP Napheesa Collier, Gabby, Domi et leurs amies ont livré une bataille de zinzin pour aller s’imposer au terme d’un finish tendu, au cours duquel la très mauvaise perdante Kayla McBride se serait bien mêlé avec Erica Wheeler, qui pour sa part préférait pleurer d’épuisement et de joie en interview postgame. Dans ce match Skylar Diggins a passé la barre des 5000 pions avec le Storm, Gabby Williams était sur les bases d’un triple-double à la mi-temps et termine avec 12 points, 8 rebonds, 7 passes et 4 steals, alors que Dominique Malonga a envoyé ses 8 points et 4 rebonds en sortie de banc, ça progresse. 25/9/5 pour Phee côté Lynx, mais donc cette première défaite de Minny cette saison fêtée comme il se doit par leurs ennemies d’un soir.

The final 2 minutes of Storm vs. Lynx was INTENSE 😳

See how the 94-84 victory unfolded for Seattle! pic.twitter.com/GVHABXI4fJ

— WNBA (@WNBA) June 12, 2025

THE SEATTLE STORM HAND MINNESOTA THEIR FIRST LOSS

LOOK AT WHAT IT MEANS TO ERICA WHEELER pic.twitter.com/zm7uvF478m

— Tyler DeLuca (@TylerDeLuca) June 12, 2025

Dans les deux autres matchs la décrépitude du Ace de Las Vegas se confirme avec une nouvelle défaite face aux Sparks, alors que l’autre sensation de la nuit est venue de la n°1 de la Draft 2025 Paige Bueckers, qui en a collé 35 (dans la défaite) et qui a rappelé s’il le fallait quel genre de tueuse elle était.

Pas de match ce soir mais un petit duo de douceurs avec Dream – Sky et Aces – Wings vendredi, pour patienter un peu avant le Game 4 des Finales NBA. Elle est pas belle la vie ? Oh si, surtout avec Gabby et Domi.