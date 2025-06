Bennedict Mathurin, le meilleur canadien du Game 3 (pas ouvert au débat)

Est-ce qu’on aurait pensé dire que les meilleurs canadiens des Finales NBA étaient du côté des Pacers ? Faut peut-être pas pousser à l’échelle de la série, mais sur ce Game 3, les faits sont là : Bennedict Mathurin a survolé son sujet avec une aisance qui a emmené Indiana à la deuxième victoire de la confrontation. Après des débuts de Playoffs compliqués, Ben revit !

Titre agressif, il est 7h du matin, les yeux commencent à tirer. Le café ne fait plus effet, on a clairement la flemme de rentrer dans les détails parce que dans la pièce à côté, le lit nous appelle avec l’insistance de la malbouffe du dimanche soir, celle qui vise à la fois à s’épargner la cuisine et la vaisselle.

Tout ça pour dire que Bennedict Mathurin a fait une partie de gourmet. Entrée-plat-dessert, la totale : 27 points, 4 rebonds, 1 passe, 1 contre à 9/12 au tir en 22 minutes, thermostat 12. Plus gros total de points en sortie de banc lors des Finales NBA depuis 2011 (Jason Terry). Ben’ incarne parfaitement la force collective des Pacers dans cette rencontre, qui a emporté OKC de part son intensité, son coeur, son envie de prendre les devants. Et ouais, ça commence à se voir dans le texte que les croissants se font aussi désirer car ça creuse, une nuit de balle orange.

C’est bien simple le basketball, quand on y pense : celui qui maîtrise le rythme maîtrise le match. Et quand un joueur impose son rythme, joue avec liberté et réussite, ça change tout. Bennedict Mathurin est, au même titre que Tyrese Haliburton et TJ McConnell, l’un des initiateurs. Une belle revanche après un début de mois de mai compliqué, sans temps de jeu hormis les miettes. Mathurin est aujourd’hui l’un des go-to-guy des Pacers, et devra assurément continuer à l’être pour que le rêve puisse devenir une réalité.

