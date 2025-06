WNBA : Paige Bueckers (35 points) sur les pas de Caitlin Clark

Paige Bueckers a été énormissime cette nuit contre le Phoenix Mercury de Satou Sabaly. 35 points avec des pourcentages aberrants, malheureusement sans victoire au bout. L’ancienne joueuse de UConn était absente depuis quelques temps à cause du protocole commotion dans lequel elle avait été placée, elle revient en suivant les traces de Caitlin Clark. Chapeau l’artiste !

On vous a déjà fait un résumé de cette nuit WNBA remplie de surprises, avec un Storm de Seattle qui a réussi à terrasser Minnesota encore invaincu jusque là, mais on était obligé de dédier un papier supplémentaire à la fille prodige du basketball américain : Paige Bueckers.

L’arrière des Dallas Wings n’avait plus posé un pied sur le parquet depuis le 30 mai dernier en raison d’une entrée dans le protocole commotion de la ligue. Le retour se devait d’être marquant, il est devenu historique. 35 points à 68% au tir (13/19) et 5/7 depuis la buvette, 6 rebonds, 4 passes, 1 interception, 1 contre, poussez-vous mesdames et messieurs, la future star est de nouveau dans la place.

PAIGE BUECKERS TONIGHT 🔥

• 35 POINTS

• 6 REBOUNDS

• 4 ASSISTS

• 5/7 3PM

• 13/19 FG

• 37 MINUTES PLAYED

— Women’s Hoops Network (@WomensHoops_USA) June 12, 2025

Career-high évidemment pour la rookie la plus en vogue de la saison, mais bien loin de n’être qu’un accomplissement personnel, cette performance fait aussi rentrer Paige Bueckers dans l’histoire de la WNBA… avec de la belle compagnie. Elle rejoint ainsi Caitlin Clark dans le club des seules rookie à avoir inscrit 35 points ou plus avec minimum 5 tirs du parking primés. Est-ce qu’on ne serait pas devant les deux futurs visages de la W ?

Malheureusement, pas de victoires au bout pour sublimer cette incroyable ligne statistique de Bueckers, le Phoenix Mercury n’ayant jamais été réellement inquiété dans la rencontre, mais qu’importe ! On le sait que ces Wings ne sont pas vouées à gagner mais plutôt à se préparer. À former du mieux possible, une élue à qui le destin promet certainement de grands trophées, très vite.