Les matchs se font de plus en plus rares, et avec eux, le nombre d’actions spectaculaires aussi. Mais un joli Top 5 aujourd’hui pour ce troisième match des Finales NBA. Si vous êtes fan d’Obi Toppin (déjà… pourquoi ?), restez branchés !

Chet Holmgren fait parler sa taille sur ce dunk classique mais efficace.

On a l’habitude de voir Obi Toppin démonter des cercles, mais cette fois c’est une magnifique passe pour Bennedict Mathurin.

Le peuple réclamait un Tyrese Haliburton plus agressif, nous sommes servis.

Toujours pas de tomar (frustrant) pour Obi Toppin, mais une très belle passe signée Hali sur cette contre attaque.

AH BAH VOILÀ ! Ça c’est le Obi Toppin qu’on connaît !