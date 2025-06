Indiana a remporté cette troisième manche des Finales NBA, et sans avoir besoin d’un scénario rocambolesque. Une des raisons ? Une domination de la second unit des Pacers contre un banc d’OKC quasi inexistant. Ce n’était pas l’apport auquel le Thunder nous avait habitué.

18-49, non non ce n’est pas une heure approximative de journal télévisé, mais bien la différence de rendement entre le banc d’OKC et celui des Pacers. Si la raison de cette deuxième défaite pour le Thunder reste une addition de plusieurs éléments, la bataille des bancs en est certainement l’un des facteurs les plus importants.

Bennedict Mathurin en costume de meilleur Canadien du match, T.J. McConnell incroyable de justesse et d’intensité, Obi Toppin et ses quelques coups d’éclat. Rick Carlisle a parfaitement utilisé ses cartouches et ça a payé (toutes les notes de ce beau monde sont à retrouver dans cette petite merveille).

At Halftime

—————

OKC Thunder bench points: 11

Bennedict Mathurin alone: 14

Pacers bench is being led by Mathurin and they’re DOMINATING the Thunder’s bench.

pic.twitter.com/6GMEHUUeT5

— FlightMike (Mikerophone) (@TheFlightMike) June 12, 2025

Alors que de l’autre côté, la soupe était bien différente.

Seulement 11 points en première mi-temps pour les remplaçants du Thunder pendant que Mathurin en mettait 14 à lui tout seul (uniquement sur le deuxième quart). L’apport de certains a pu compter, comme Alex Caruso ou Isaiah Joe par exemple, mais même pour les “moins pire”, on est tellement loin du boost qu’ils amenaient sur les deux premiers matchs.

Le divin chauve avait été magnifique au Game 2 mais s’est fait complètement surclasser par l’apport phénoménal de McConnell cette nuit. Aaron Wiggins sortait d’une perf à 18 points et il pointe à…0 cette fois-ci. Isaiah Hartenstein ? Aucun réel impact sur ses 18 minutes de jeu. Quand on combine ça avec un Shai qui est enfin redevenu humain (le temps d’une soirée très certainement), et d’un Mathurin qui a lui dépassé sa condition de simple mortel, ça fait défaite, et 2-1 pour les adorateurs de tracteurs.

Thunder Bench tonight pic.twitter.com/qy0P28NGTg

— Sleeper (@SleeperHQ) June 12, 2025

On sait que cette rotation d’OKC peut être très précieuse et produire bien mieux. Pour exemple, Alex Caruso avait carrément le même nombre de points que… Tyrese Haliburton sur les deux premiers matchs. Il va donc falloir très vite se ressaisir pour éviter les mauvaises surprises, pour retourner dans l’Oklahoma à 2-2 et s’aviter de devoir jouer avec une protection en cas de catastrophe…