Thunder : encore un craquage dans un Game 3…

En tombant à Indiana cette nuit, le Thunder a encore perdu un Game 3. C’était déjà le cas face aux Nuggets et aux Wolves lors des deux séries précédentes, sans oublier les 29 points de retard (avant la victoire) à Memphis au premier tour…

Gagner un Game 3 de Playoffs à l’extérieur, ce n’est jamais facile. Même pour cette formidable équipe du Thunder.

Oklahoma City vient de s’incliner pour la troisième fois consécutive dans un Game 3 sur ces Playoffs 2025. OKC était tombé à Denver en demi-finale de conférence alors que la série était à 1-1, puis à Minnesota dans une énorme raclée (-42 !) alors que le Thunder menait 2-0. Et cette nuit, c’est donc Indiana qui a réussi à prendre le dessus sur la bande de Shai Gilgeous-Alexander, mettant ainsi une grosse pression sur les épaules d’OKC.

Le Thunder est désormais mené 2-1 en Finales NBA avec un Game 4 à jouer à l’extérieur. On a connu plus confortable comme position…

The Oklahoma City Thunder have led for over 90% of the NBA Finals.

pic.twitter.com/WXZ3i6O5Jg

June 12, 2025

Le Game 3 d’une série de Playoffs est souvent considéré comme un premier tournant.

Dans le cas du Thunder, ils ont dû affronter deux équipes – Denver et Indiana – qui avaient la possibilité de prendre les commandes de la série à la maison, et une autre – Minnesota – qui était dans l’obligation de l’emporter pour espérer rester en vie. À chaque fois, Oklahoma City n’a pas su répondre au challenge. Cette nuit tout particulièrement, le Thunder a enchaîné les erreurs tout en connaissant un gros trou d’air dans le deuxième (40-28) et quatrième quart-temps (32-18).

Mais si l’équipe de Mark Daigneault est arrivée jusqu’ici, c’est parce qu’elle a toujours réussi à rebondir dans l’adversité. Contre Denver et Minnesota, le Thunder l’a emporté à chaque fois au Game 4 – à l’extérieur – en montrant une grosse maturité dans les moments importants. Preuve qu’il possède la résilience et la solidité mentale d’un potentiel champion.

Il faudra le montrer une nouvelle fois, ce vendredi dans la quatrième manche à Indiana.

“We’ve been in that exact same predicament. This Game 3 was a better Game 3 than the ones we’ve had.” 🗣️

pic.twitter.com/NN2vKEjxOB

June 12, 2025