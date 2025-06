Jaylen Brown et Derrick White pas intouchables à Boston ?

Alors que l’intersaison NBA s’annonce particulièrement animée cet été, les Celtics pourraient en être l’un des principaux acteurs. Seul Jayson Tatum semble véritablement intouchable à Boston, ce qui signifie que des joueurs comme Jaylen Brown et Derrick White ne sont pas tout à fait à l’abri d’un déménagement imprévu…

Ce n’est un secret pour personne : ça va bouger à Boston dans les semaines à venir. Mais alors que Jrue Holiday, Kristaps Porzingis ou encore Sam Hauser sont les premiers concernés par un potentiel transfert, il ne faut pas exclure d’autres scénarios un peu plus extrêmes.

En effet, d’après l’insider Shams Charania (ESPN), il existe un monde où Jaylen Brown et/ou Derrick White peuvent en effet bouger.

“Est-ce qu’il y a des équipes qui appellent les Celtics et font de grosses offres pour Jaylen Brown et Derrick White ? À 100%. Les Celtics préfèrent ne pas les transférer. Mais s’ils reçoivent une grosse offre… ils doivent rester ouverts à tout. […] D’ici à la Draft et la Free Agency, ils vont évaluer ce qui peut leur rapporter le plus en matière de valeur.”

Avec la grosse blessure de Jayson Tatum, les finances qui sont dans le rouge et certains joueurs qui sont vieillissants, on semble entrer dans une ère de transition à Boston.

The Boston Celtics Top 5 Players are making a combined $939 Million in contracts:

Tatum: $315 million

Brown: $304 million

Holiday $134 million

White: $126 million

Porzingis: $60 million pic.twitter.com/MjBK8XnPyU

— Ian Inangelo (@iinangelo) July 1, 2024

Comme le dit Shams, le scénario idéal pour Brad Stevens et les Celtics est de recevoir des contreparties de qualité pour Jrue Holiday et Kristaps Porzingis, tout en allégeant un peu l’énorme masse salariale. Plus facile à dire qu’à faire : Jrue a 34 ans, commence à décliner, et possède un gros contrat. Quant à Porzi, sa durabilité continue de poser question et il entre en dernière année de contrat.

Tout ça pour dire que les Celtics devront peut-être sacrifier des joueurs encore plus importants s’ils veulent vraiment gagner en flexibilité, et obtenir des contreparties significatives (picks de draft, jeunes joueurs à potentiel, joueurs confirmés mais moins chers). D’où l’intégration de joueurs comme Brown et White dans les rumeurs, Jayson Tatum étant le seul joueur intouchable à Boston.

The Celtics “prefer not to trade” Jaylen Brown or Derrick White.

— Shams Charaniapic.twitter.com/mbYFBCX6XL

— CelticsUnite (@CelticsUnite18) June 11, 2025

Ceci étant dit, on voit mal Jaylen Brown et Derrick White faire leurs valises. Certes, Boston a besoin de changer un peu son fusil d’épaule après deux années en mode “win-now” (et un titre en 2024), mais le premier est un leader de l’équipe et fait un peu partie des meubles à Beantown, tandis que le second est le role player ultime.

Sans eux, les Celtics ne seront clairement plus les mêmes…

Source texte : Shams Charania