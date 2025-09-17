Ligue NBA Europe : un lancement dès 2027 ?

Dans son souhait de développer encore plus le basket sur le marché européen, la NBA continue de travailler sur son projet de ligue sur le Vieux Continent. Ligue qui pourrait officiellement voir le jour en 2027.

Cela fait plusieurs mois qu’on parle de plus en plus de la ligue NBA Europe, sans qu’une date ne soit officiellement annoncée pour son lancement. Spoiler, ce n’est pas aujourd’hui qu’on sera fixés mais au moins on commence à avoir de vraies indications.

Si l’on en croit Adam Silver, qui s’est exprimé lors d’une conférence hier (via ESPN), la nouvelle ligue européenne de la NBA pourrait commencer dès 2027, même si 2028 – année des Jeux Olympiques de Los Angeles – représente une échéance plus réaliste pour le grand chauve. Parmi les principaux obstacles : le manque de modernité des salles actuelles en Europe.

Silver a néanmoins ajouté qu’il ne voulait pas dépasser 2028 : « L’opportunité pour faire quelque chose de la sorte, c’est maintenant ».

Adam Silver says « 2-3 years » for a timeline of the NBA’s European league. Said the arena infrastructure overseas is a hurdle. « I don’t want to go longer than (2028) » for a launch.

— Alex Schiffer (@Alex__Schiffer) September 16, 2025

Quasiment en même temps que la conférence de presse de Silver, EuroHoops a laissé entendre (via The Yorkshire Post) que la NBA Europe pourrait être lancée en 2027, avec des équipes à Londres et Manchester. 2027, c’est justement l’année où la nouvelle ligue anglaise de basket-ball – la GBBL – doit officiellement voir le jour. Les deux équipes de Londres et Manchester devraient en faire partie.

💥👀 The newly licensed GBBL sent the following statement to the British outlet “Yorkshire Post,” in which they confirmed that the new British League will delay its tip-off until 2027, “coinciding with the anticipated first season of NBA Europe.” pic.twitter.com/xZDvkV4RDd

— Eurohoops (@Eurohoopsnet) September 16, 2025