WNBA : Dominique Malonga décisive pour le Storm en Playoffs

C’est Playoffs Time en WNBA et les Françaises brillent : Dominique Malonga a été décisive cette nuit, aidant le Storm à égaliser dans la série contre Las Vegas.

11 points, 10 rebonds, 2 contres, en 23 minutes en sortie de banc.

Dominique Malonga a maximisé son temps de jeu contre A’ja Wilson et Cie, aidant même à faire basculer le match dans la dernière minute. La Frenchie de 19 ans a en effet scoré un and-1 pour faire passer Seattle en tête.

Devenue la première joueuse de moins de 20 ans à enchaîner deux double-doubles consécutifs en Playoffs, Dominique Malonga a impressionné tout le monde. De ses coéquipières à ses coachs en passant par ses adversaires.

En plus d’avoir été clutch, Dom a aussi aidé à limiter la MVP A’ja Wilson, ce qui n’est clairement pas donné à tout le monde. Il fallait bien ça pour mettre fin à la série de… 17 victoires consécutives de Las Vegas.

1-1 dans la série, rendez-vous ce jeudi pour un Game 3 décisif, dans le Nevada.