Nous y sommes ! Les Playoffs WNBA commencent ce soir, à 19h. La saison fut riche en émotions et en surprises, bonnes ou mauvaises. Alors fan déjà acquis à la cause, ou petit curieux qui se montrerait tenté par le fait de découvrir cette magnifique Ligue avant que les choses très sérieuses commencent, ce guide complet est fait pour vous ! Et pour les plus chanceux qui seront aux States sur le mois à venir, ne ratez pas l’opportunité de découvrir les folles ambiances de Playoffs grâce à notre partenaire Hellotickets.

Précédemment, en saison régulière

Pour celles et ceux qui souhaiteraient monter dans le train en cours de route (et ils auraient raison), essayons de résumer 44 matchs de saison régulière en quelques paragraphes, histoire que tout le monde soit à jour en termes de dynamiques pour chaque équipe de cette postseason.

La saison a été remplie de rebondissements et de surprises, mais si votre délire c’est plutôt la stabilité, la réussite sans transpirer, c’est du côté de Minneapolis qu’il faut tourner la tête. Le Lynx a surdominé la compétition tout du long avec un bilan final de 34-10, en levant bien le pied sur la fin de l’exercice et alors même que leur meilleure joueuse (et grande candidate au trophée de MVP) Napheesa Collier a loupé 11 rencontres pour une blessure. En bref, le top du top, ce qui se fait de mieux sur la planète WNBA.

À la deuxième place on retrouve les championnes 2023, qui étaient pourtant bien loin d’espérer une telle chose en début de saison. Ces Aces de Las Vegas new look (s’étant séparés d’une de leur star Kelsey Plum au profit de Jewell Loyd à l’intersaison) avaient bien mal commencé l’exercice 2025 et étaient tout juste à l’équilibre (14-14) après 28 rencontres.

Ça c’était avant que la triple MVP et candidate à un quatrième sacre, A’ja Wilson, active le mode imbattable, puisque Vegas ne perdra plus un seul match de sa saison, enchaînant 16 succès consécutifs, la deuxième plus grosse série de victoires de l’histoire de la W. Effrayant tout simplement.

Sur les troisième et quatrième marches du classement, on retrouve respectivement le Dream d’Atlanta et le Mercury de Phoenix. Deux équipes aux profils assez similaires qui brillent par la multiplicité des talents qui les composent. Allisha Gray, Rhyne Howard et Brittney Griner du côté d’Atlanta. Satou Sabally, Kahleah Copper et Alyssa Thomas sous le soleil de l’Arizona. Deux trios qui ont tranquillement surfé sur leur concurrence.

Surprise à la cinquième place, puisque ce sont les championnes en titre qui échouent aux portes de l’avantage du terrain. Le New York Liberty avait pourtant parfaitement commencé sa saison avec 9 victoires d’entrée avant de tomber dans une espèce de médiocrité assez chelou, capable de gagner comme de perdre contre tout le monde. Mais bon, il y a toujours « Magic » Marine Johannes pour nous mettre des étoiles plein les yeux, alors on va bien garder un œil sur ce Liberty.

Bilan tout aussi mitigé pour le Fever d’Indiana, sixième du classement général. Un résultat beaucoup moins inexplicable que celui de la Big Apple puisque l’infirmerie de l’équipe d’Indianapolis était bien plein cette saison, la première victime étant le joyau Caitlin Clark, qui n’a pu disputer que 13 matchs en 2025.

Sydney Colson, Aari McDonald et surtout Sophie Cunningham l’ont ensuite rejoint dans l’injury report. Une hécatombe sauvée de justesse par le talent de Kelsey Mitchell, sacrée leçon de combativité que nous ont offert les dames du Fever cette saison.

Autre bilan très moyen pour le Seattle Storm qui, sur le papier, est pourtant taillé pour jouer les premiers rôles. L’équipe de nos Frenchies Gabby Williams et Dominique Malonga a même tradé à la mi-saison pour s’accaparer les services de la All-Star Brittney Sykes, malheureusement sans grands changements. Des gros problèmes dans le money-time mais aussi capables de coller une rouste à n’importe qui, cette Tempête semble être un des plus gros points d’interrogation de cette postseason.

Terminons de parler des qualifiées avec la plus belle histoire de cette saison, celle des Valkyries de Golden State, toute nouvelle franchise de la Ligue qui va donc disputer les Playoffs dès sa première saison, du jamais vu. On remerciera notre trio de Françaises Janelle Salaün, Carla Leite et Iliana Rupert pour nous avoir fait vivre cet exploit de plus près en tant que bon franchouillards. Il faut croire que « We Believe » est une formule qui reste bien accrochée à la Baie.

Un petit mot sur les éliminés. Si vous trouvez que ces Playoffs manquent de soleil, c’est normal, les Sparks de Los Angeles ont échoué aux portes de ces derniers après une année en demi-teinte. Washington a décidé de tanker à la mi-saison tout en développant Sonia Citron (et ils ont bien raison).

Le Sun du Connecticut était éclaté, puis Leïla Lacan a débarqué pour le faire rayonner. Chicago est sans doute la plus grosse déception de la saison et c’est pas prêt de s’arranger puisqu’Angel Reese serait proche de faire ses valises. Et enfin Dallas n’en avait rien à péter, l’important c’était d’acclimater Paige Bueckers, énorme réussite vu les dingueries que nous a envoyé la petite prodige.

Le bracket officiel des Playoffs WNBA 2025

Pour rappel, le premier tout se joue au meilleur des trois manches, les demi-finales au meilleur des cinq manches et les Finales WNBA au meilleur des sept manches. Au plus tard et dans le plus beau scénario possible, le Game 7 qui servira à départager les finalistes aura lieu le 17 octobre 2025. Quelques mois après avoir regoûté au caviar ultime lors des Finales NBA, on en redemande. Puisse les Dieux du basket nous entendre.

Et si vous êtes justement en balade chez l’Oncle Sam durant les cinq prochaines semaines, on ne saurait trop vous conseiller de passer une tête pour assister à un match de Playoffs WNBA. En plus de voir ce qu’il se fait de mieux en basket féminin sur la planète, vous pourriez bien croiser Tyrese Haliburton, Brandin Podziemski, Bam Adebayo ou encore Kevin Durant, tous de grands amateurs de W. La plateforme Hellotickets vous permet d’acheter des billets pour aller voir les Playoffs WNBA sur un site 100% sécurisé et entièrement en français, avec des billets dématérialisés pour éviter les galères.

Les Français qui seront au SAP Center de San Jose ce mercredi pour le premier match de Playoffs de l’histoire des Valkyries à domicile (délocalisé au sud de San Francisco pour cause de Laver Cup organisée au Chase Center) pourront flex pendant longtemps en disant qu’ils ont vu Janelle Salaün porter son équipe à la victoire.

Minnesota Lynx (1) – Golden State Valkyries (8)

On a beau être amoureux de la belle histoire que nous ont offert les Valkyries tout au long de la saison, jouer le Lynx au premier tour c’est pas cadeau et ça risque d’être plié très vite, d’autant plus que Minny a battu GS à chaque fois qu’elles les ont rencontrées cette saison. Mais à vrai dire, le résultat importe peu. On va voir trois Françaises sur un seul et même parquet de Playoffs pour la première saison de leur franchise, et ça, c’est le kiff total ! Allez, pitié que ça prenne juste le match 2 à la maison histoire de faire péter le Ballhalla !

Le calendrier de la série

Game 1 : Minnesota Lynx – Golden State Valkyries, dimanche 14 septembre à 19h

Minnesota Lynx – Golden State Valkyries, dimanche 14 septembre à 19h Game 2 : Golden State Valkyries – Minnesota Lynx, dans la nuit du mercredi 17 au jeudi 18 septembre à 4h

Golden State Valkyries – Minnesota Lynx, dans la nuit du mercredi 17 au jeudi 18 septembre à 4h Game 3 : Minnesota Lynx – Golden State Valkyries, dans la nuit du vendredi 19 au samedi 20 septembre (horaire à déterminer)*

*si nécessaire

Las Vegas Aces (2) – Seattle Storm (7)

Intrigante cette confrontation et remake du premier tour de l’an passé. Honnêtement vu la dynamique all-time de Vegas, ça peut être un massacre, mais d’un autre côté, le Storm peut aussi tellement se transformer en piège s’il y a le déclic qu’il faut. 2-2 entre les deux équipes sur la saison régulière. Vraiment le genre de premier tour bien relou sur lequel tu peux laisser des plumes parce que l’équipe d’en face décide de devenir sérieuse quand l’odeur de la postseason se fait sentir.

Le calendrier de la série

Game 1 : Las Vegas Aces – Seattle Storm, dans la nuit du dimanche 14 au lundi 15 septembre à 4h

Las Vegas Aces – Seattle Storm, dans la nuit du dimanche 14 au lundi 15 septembre à 4h Game 2 : Seattle Storm – Las Vegas Aces, dans la nuit du mardi 16 au mercredi 17 septembre à 3h30

Seattle Storm – Las Vegas Aces, dans la nuit du mardi 16 au mercredi 17 septembre à 3h30 Game 3 : Las Vegas Aces – Seattle Storm, dans la nuit du jeudi 18 au vendredi 19 septembre (horaire à déterminer)*

*si nécessaire

Atlanta Dream (3) – Indiana Fever (6)

Malgré sa sixième place courageuse, difficile de considérer le Fever comme une menace pour Atlanta. Kelsey Mitchell et Aliyah Boston feront ce qu’elles pourront, mais l’absence de joueuses majeures comme Sophie Cunningham et surtout Caitlin Clark devrait condamner la franchise d’Indy. Bilan équilibré sur les confrontations entre les deux équipes cette saison, mais un clair favori avant le début de cette série.

Le calendrier de la série

Game 1 : Atlanta Dream – Indiana Fever, dimanche 14 septembre à 21h

Atlanta Dream – Indiana Fever, dimanche 14 septembre à 21h Game 2 : Indiana Fever – Atlanta Dream, dans la nuit du mardi 16 au mercredi 17 septembre à 1h30

Indiana Fever – Atlanta Dream, dans la nuit du mardi 16 au mercredi 17 septembre à 1h30 Game 3 : Atlanta Dream – Indiana Fever, dans la nuit du jeudi 18 au vendredi 19 septembre (horaire à déterminer)*

*si nécessaire

Phoenix Mercury (4) – New York Liberty (5)

Certainement la série la plus indécise de ce premier tour. D’un côté, le Mercury s’est montré très séduisant tout au long de la saison au travers de son trio Sabally/Copper/Thomas, de l’autre, un Liberty bien plus en dent de scie mais qui reste le champion en titre. Sandy Brondello (coach de NY) a eu énormément de mal à maximiser le potentiel de ses joueuses sur cet exercice 2025, et il ne lui reste plus beaucoup de temps pour résoudre l’équation new-yorkaise.

Le calendrier de la série

Game 1 : Phoenix Mercury – New York Liberty, dimanche 14 septembre à 23h

Phoenix Mercury – New York Liberty, dimanche 14 septembre à 23h Game 2 : New York Liberty – Phoenix Mercury, dans la nuit du mercredi 17 au jeudi 18 septembre à 2h

New York Liberty – Phoenix Mercury, dans la nuit du mercredi 17 au jeudi 18 septembre à 2h Game 3 : Phoenix Mercury – New York Liberty, dans la nuit du vendredi 19 au samedi 20 septembre (horaire à déterminer)*

*si nécessaire

Mais qui sont les Frenchies en lice ?

Neuf Françaises ont trusté les parquets WNBA cette saison et nous aurons la chance d’en retrouver six sur ces Playoffs 2025 :

Marine Johannes (Liberty) essaiera de sauver son équipe championne en titre à coups de tour de magie

(Liberty) essaiera de sauver son équipe championne en titre à coups de tour de magie Gabby Williams (Storm) aura l’occasion de museler les lignes arrières de Vegas

(Storm) aura l’occasion de museler les lignes arrières de Vegas Dominique Malonga (Storm) pourrait bien être la clé d’un succès surprise de Seattle (il faut lui donner des minutes !)

(Storm) pourrait bien être la clé d’un succès surprise de Seattle (il faut lui donner des minutes !) Janelle Salaün (Valkyries) va devoir se farcir Napheesa Collier sur toute une série, on a déjà vu meilleur cadeau

(Valkyries) va devoir se farcir Napheesa Collier sur toute une série, on a déjà vu meilleur cadeau Carla Leite (Valkyries) apportera son insouciance pour tenter de foutre le zbeul chez ce Lynx ultra cadré

(Valkyries) apportera son insouciance pour tenter de foutre le zbeul chez ce Lynx ultra cadré Iliana Rupert (Valkyries) voudra écarter la défense de Minnesota grâce à son spacing, pas sûr que ça suffise mais ça reste un axe très intéressant

Un petit mot aussi pour Monique Akoa-Makani (Mercury), arrière française mais qui joue pour le Cameroun en compétition internationale. Le duel avec Marine Johannes pourrait être très sympa !

Le petit prono maison

Est-ce qu’on terminerait pas ce gros morceau sur un petit prono ? Ça semble être le moment opportun et on va procéder dans l’ordre :

Minnesota Lynx – Golden State Valkyries : 2-1

Prenez-nous pour des fous si vous voulez, mais oui, on décide d’être délulu et de croire à une victoire des Valkyries à domicile sur le Game 2. Allez soyons fous, notre trio de Françaises va même combiner 60 points à lui seul histoire de faire hurler toute la Baie. Bon par contre si ça prend deux énormes roustes dans le Minnesota faudra pas s’étonner.

Las Vegas Aces – Seattle Storm : 2-0

Cette équipe de Seattle a beau avoir un énorme potentiel, qu’est-ce qu’elle est frustrante à regarder. On adore nos deux Frenchies ou même la folie de Skylar Diggins, mais vu le rouleau compresseur qu’est devenu Vegas depuis début août, on donne pas cher de leur peau. En plus, le Storm n’est pas une équipe particulièrement transcendée lorsqu’elle est à domicile (10-12 sur la saison). Ça risque de vite se finir pour Gabby et Doms.

Atlanta Dream – Indiana Fever : 2-0

Trop de blessures côté Indiana contre une équipe d’Atlanta trop sûr de ses capacités. C’est triste pour ce Fever qui n’a fait que combattre la malchance tout au long de la saison, mais sans doute que cette année passée dans la difficulté a contribué à souder un groupe qui fera des étincelles au complet les saisons prochaines. Bon par contre ça sort en 2 cette fois-ci…

Phoenix Mercury – New York Liberty : 1-2

Allez, il fallait bien qu’on glisse une petite surprise dans nos pronos (même si pas sûr que ça en soit vraiment une). Cruel pour cette équipe de Phoenix qui était déjà sortie au premier tour l’an dernier, ça a bien progressé cette saison mais tomber contre le champion en titre c’est loin d’être cadeau. On voit bien New York passer à l’expérience.