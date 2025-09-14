Knicks : un contrat à venir pour le Français Mohamed Diawara ?

Les Knicks doivent gérer leurs finances et proposer des contrats à bas coûts pour continuer d’étoffer leur effectif. L’un de ces contrats pourrait bien être proposé à Mohamed Diawara.

Le natif de Paris, drafté en 51e position en 2025, n’a toujours pas de contrat NBA, mais les Knicks pourraient bien lui proposer un deal au minimum rookie. C’est ce qu’indique Ian Begley de SNY.

Some notes on Malcolm Brogdon, Thomas Bryant, Mohamed Diawara, and the math on trades Knicks could make to keep Brogdon and Landry Shamet: https://t.co/M9IDVa06Zr

— Ian Begley (@IanBegley) September 13, 2025

Après avoir bien étoffé son banc, la franchise de la Grosse Pomme est face à un sacré challenge financier alors qu’il reste deux places dans le roster. Ils ne peuvent en effet recruter qu’un joueur au minimum vétéran, et un autre au minimum rookie (qui doit également appartenir aux Knicks), et c’est là que Diawara interviendrait.

En effet, Guerschon Yabusele a été signé avec la Mid-Level Exception, tandis que Landry Shamet et Malcolm Brogdon – fraîchement arrivés à NYC – le sont probablement au minimum vétéran (sans oublier la signature de Jordan Clarkson). Les Knicks ont étoffé leur banc et cherchent maintenant à combler leur effectif à moindre coût, alors que la menace du second apron plane sur la franchise.

En l’état, il est impossible de signer les deux vétérans sans envisager un trade, et il faut forcément un contrat rookie dans l’équation. Ce qui ferait bien les affaires de Mohamed Diawara. L’ancien Choletais, qui a disputé 49 matchs la saison passée sous le maillot rouge, pour des moyennes de 6,9 points, 3,2 rebonds et 1,3 passe de moyenne, a décidé de poursuivre l’aventure au pays de l’Oncle Sam, et les Knicks pourraient bien lui donner cette opportunité.