EuroBasket 2025 : La Grèce arrache le bronze dans une fin de match irrespirable (92-89)

La Grèce décroche la médaille de bronze de l’EuroBasket dans un match qu’elle a maitrisé de A à Y, avant de se faire peur dans les tout derniers instants. La Finlande s’est battue jusqu’au bout et on se souviendra très longtemps de cette magnifique équipe, la médaille c’est pas pour cette fois, peut-être la prochaine…

Un début de match assez timide avec aucun panier inscrit pendant plus de deux minutes. On se doutait que la première équipe à faire le switch allait pouvoir prendre un certain avantage, et à ce petit jeu là, ce sont les Grecs qui ont appuyé sur les bons boutons.

Tyler Dorsey d’abord, Giannis Antetokounmpo ensuite, les Hellas ont mis le pied sur l’accélérateur en premier et ça a payé. Le Greek Freak nous a même offert un immense contre digne des plus grandes mixtapes de tonton BronBron, il y a eu un gros dunk tout en puissance aussi. En gros, Giannis avait une revanche à prendre après son non-match face aux Turcs. Et ça fait +9 Grèce après 10 minutes de jeu.

On a presque cru à un revirement de situation en début de deuxième quart après une entrée fracassante de Miika Muurinen, mais l’espoir fut de courte durée. La Grèce a encore passé une vitesse en finissant le quart sur un run de 8-0. Résultat : 48-34 à la pause, le plus gros écart du match jusque là.

Giannis with the block from behind!

Greece leads Finland as they seek a EuroBasket bronze medal 👏

Watch all the @EuroBasket action live on @courtside1891:

September 14, 2025

Et malheureusement pour le suspense, le schéma se répètera tout au long de la seconde période. La Finlande fait un push pour revenir, la Grèce ré accélère et recréé un écart d’une dizaine de points. Encore et encore. La Grèce était tout simplement plus forte, plus efficace, avec notamment une grosse domination au rebond.

Giannis Antetokounmpo mettra un terme au débat avec un combo panier + interception qui fera basculer l’écart au dessus des 15 points, le reste du match ne sera qu’un garbage time de 5 minutes… du moins c’était sans compter sur un dernier run finlandais inespéré.

On a bien cru à un immense braquage quand à coups d’erreurs grecques, la Finlande est revenue à -1 avec un lancer à tirer. Valtonen le manque, Jantunen choppe le rebond mais se précipite et envoie une claquette bien trop courte. Giannis, lui, ne tremblera pas sur la ligne de l’autre côté.

Le Greek Freak termine d’ailleurs son tournoi sur une grosse ligne statistique, 30 points (9 sur 11 au tir), 17 rebonds et 6 passes, assez pour décrocher sa première médaille, et pour faire monter la Grèce sur son premier podium international depuis 2009.

HELLAS RETURN TO THE #EUROBASKET PODIUM FOR THE FIRST TIME SINCE 2009 🥉 pic.twitter.com/uUq5bcbz6A

September 14, 2025

La Finlande termine sa compétition à la place du con, mais bon dieu que ce jeune effectif peut sortir la tête haute, tant il nous a fait rêver de par son parcours. On se souviendra très longtemps de l’exploit face à la Serbie, de la découverte du phénomène Miika Muurinen ou encore des merveilles de Lauri Markkanen. Que l’avenir est beau pour cette sélection finlandaise.