EuroBasket : l’Allemagne bat la Turquie (88-83) et grimpe sur le toit de l’Europe !

Seules équipes invaincues de l’EuroBasket 2025, la Turquie et l’Allemagne s’affrontaient pour une finale au sommet ce dimanche soir. Finale qui a tenu toutes ses promesses, avec au final une victoire des champions du monde en titre 88-83. Par ici le résumé complet de la rencontre.

Les stats de Turquie – Allemagne

Score final : 🇩🇪 88-83 🇹🇷

L’ALLEMAGNE EST CHAMPIONNE D’EUROPE APRÈS UN MATCH DE FOLIE ! 🔥

APRÈS LE TITRE DE CHAMPIONS DU MONDE EN 2023, CETTE GÉNÉRATION DINGUE DOUBLE LA MISE.

Le film du match

Deux jours après sa démonstration contre la Grèce, la Turquie est toujours sur son nuage et prend l’Allemagne à la gorge dès les premières minutes : 13-2 d’entrée, ça déroule et ça dégaine, tout ça sous l’impulsion de Cedi Osman et Shane Larkin.

La différence avec les Grecs, c’est qu’en face il y a les champions du monde. La réponse des Allemands est à la hauteur du début de match turc. L’homme qui sonne la révolte ? Isaac Bonga d’abord, hyper précieux à travers sa polyvalence et son activité. Franz Wagner ensuite, qui va progressivement porter l’attaque allemande sur ses épaules.

Franz Wagner est en feu ! 🔥🔥🔥

14 points à 5/9 au tir en 11 minutes.

En face les grands bonhommes de ce début de finale sont Cedi Osman et Adem Bona.

Sous l’impulsion de l’ailier All-Star du Magic, mais aussi la belle contribution de son copain Tristan Da Silva, l’Allemagne trouve son rythme jusqu’à prendre les devants en fin de premier quart-temps.

La Turquie retrouve néanmoins du tranchant avec l’entrée d’Adam Bona, qui fait mal avec ses qualités athlétiques. Et à partir du milieu du second quart, c’est Alperen Sengun qui commence à faire son festival. Le pivot des Rockets profite du manque de taille adverse pour enchaîner les ficelles et mange Daniel Theis vivant. Seule ombre au tableau : Alpi prend trois fautes en première mi-temps.

Le bon passage de Sengun, pendant que Wagner était sur le banc, permet à la Turquie de prendre six points d’avance à la pause (46-40). Dennis Schroder est lui transparent, et l’Allemagne est plombée par plusieurs pertes de balle.

Alperen Sengun est arrivé à destination.

Je répète.

Le coach turc Ergin Ataman décide de laisser Sengun sur le banc au retour des vestiaires, trois fautes obligent. L’Allemagne en profite direct avec un Schroder qui se met enfin à jouer au basket. Du playmaking, du scoring, le meneur allemand remet les siens à hauteur rapidement. C’en est trop pour Ataman, qui remet Alpi sur le terrain.

Le retour de Sengun refait tout de suite basculer le momentum en faveur des siens. Il fait la chanson aux Allemands, pendant que Cedi Osman continue d’avoir la main chaude. Poussés par le public d’Istanbul de Riga, les Turcs prennent jusqu’à six points d’avance, de quoi mettre l’Allemagne dans les cordes.

Mais sans paniquer, avec expérience et maîtrise, les champions du monde réagissent immédiatement, grâce notamment à un bon passage de Johannes Thiemann. C’est ainsi qu’on se retrouve à un petit point d’écart avec un quart-temps à jouer, et un titre de champion d’Europe à chercher. L’heure de prendre le popcorn.

Fin du 3e QT : 🇹🇷 67-66 🇩🇪

Quelle intensité ! Le dernier quart-temps va être grandiose.

Les stars sont rentrées dans leur match et des facteurs X se dessinent. La guerre tactique est lancée ! 💥

Le début de l’ultime période est turc, avec Sengun, Osman et Larkin qui assument leur statut de leader pour montrer la voie. Tout le contraire de Dennis Schroder, en galère, tandis que Wagner est redescendu de son nuage. Il faut attendre qu’Andreas Obst joue les pompiers de service pour que l’Allemagne rebondisse. Isaac Bonga, lui, se prend pour Kevin Durant et porte les siens dans le money-time (aucune blague).

79-79, deux minutes à jouer. Qui va prendre le costume de héros ?

En galère pendant une bonne partie du match, Daniel Theis envoie un énorme 3-points pour donner le lead aux Allemands. Et puis, et puis… Dennis Schroder rattrape son match très moyen en mettant le couvercle : un lay-up, un tir mi-distance, puis deux lancers-francs.

+5 Allemagne, les champions du monde sont également champions d’Europe !

