Dans une finale disputée jusqu’aux derniers instants, Dennis Schröder a assené le coup fatal à la Turquie, alors même que ce dernier était presque fantomatique depuis le début de la rencontre. Un joueur des grands moments (du moins en FIBA).

Il y a des joueurs comme ça, capables de passer au travers de tout un match, mais dès que l’odeur du sang et du money-time se fait sentir, attention les yeux. Dennis Schröder en compétition internationale fait certainement partie de cette caste, et il nous l’a encore prouvé ce soir face à la Turquie, en finale d’EuroBasket.

C’est bien simple, on ne l’a quasi pas vu pendant trois quart-temps et demi. Dennis la Menace n’en était pas vraiment une, maladroit (3/9 au tir avant le money-time), laissant le lead à d’autres comme Franz Wagner ou Isaac Bonga. Il était là à la création certes (en double-double à 10 points, 10 rebonds dès le début du dernier quart), mais on était loin de reconnaître le FIBA Schröder que l’on aime (ou déteste) tant.

La finale de Dennis Schroder

Et puis le match défilait, les possessions se succédaient, le score restait serré, alors au bout d’un moment faut bien prendre les choses en main. Alors qu’il ne restait que 2 minutes et que les Turcs avaient 2 pions d’avance, Dennis Schröder nous a envoyé une fin de match écœurante au possible pour l’adversaire.

Une assist pour Daniel Theis, un gros layup bien compliqué et plein de toucher, suivi d’un pull-up assassin à mi-distance et hop, tiens donc, ça fait +3 Allemagne tout d’un coup. Le futur King de Sacramento ira même finir le job sur la ligne des lancers histoire que toute la sélection turque se souvienne de son visage pour pouvoir en cauchemarder. Quelle fin de match de patron !

DENNIS THE MENACE WELCOME TO THE PARTY.

Dans la foulée de cette victoire, il sera élu MVP de la compétition, le tout le jour de son anniversaire. On aurait bien dit « sacré cadeau » mais finalement, est-ce que c’est pas lui-même qui se l’est offert en étant aussi clutch ?