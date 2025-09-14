EuroBasket 2025 : le 5 majeur (monstrueux) de la compétition !

Lauri Markkanen ne fait pas partie du 5 majeur de l’EuroBasket 2025 malgré le magnifique parcours de la Finlande. Luka Doncic, meilleur marqueur, Franz Wagner, Giannis Antetokounmpo, Alperen Sengun et le MVP Dennis Schroder lui ont été préférés.

Avec la victoire de l’Allemagne dans cet EuroBasket 2025, il était évident que deux compatriotes seraient élus dans le 5 majeur de la compétition. Dennis Schroder et Franz Wagner ont porté la meilleure équipe d’Europe pendant tous les matchs et sont montés logiquement ensemble sur le podium. Le meneur de jeu a même été élu MVP, deux ans après son sacre lors de la Coupe du Monde. L’ailier a lui offert une très belle image en récupérant son prix avec le maillot de Mo, son frère, blessé.

Le finaliste malheureux, Alperen Sengun, aurait lui aussi pu prétendre au titre de MVP. Il a sans doute été la plus grosse révélation – bien qu’attendue – de cette compétition. Le pivot Turque a dominé toutes ses match-ups et a envoyé un message clair à la NBA : il sera l’un des meilleurs intérieurs du monde la saison prochaine.

Pour l’accompagner dans la raquette, la place était réservée à Giannis Antetokounmpo. Malgré les passes d’armes entres les deux hommes ces derniers jours, nul ne doute que les deux ensemble, dans la même équipe, seraient injouables. Le Greek Break a porté les siens jusqu’à une magnifique médaille de bronze.

Le seul vrai débat concernait le cinquième joueur de ce cinq. La FIBA a tranché et a récompensé le meilleur scoreur de la compétition, Luka Doncic, malgré son élimination en quart de finale. Lauri Markkanen, qui est passé à rien de la troisième place avec la Finlande, peut nourrir des regrets.

