Dennis Schroder élu MVP de l’EuroBasket 2025

Comme on pouvait s’en douter, Dennis Schroder a été élu MVP de l’EuroBasket 2025 à l’issue d’une campagne très aboutie individuellement, mais surtout collectivement avec ce nouveau titre dans son armoire à trophées.

L’évidence est devenue officielle ce soir après le sacre de l’Allemagne face à la Turquie. Dennis Schroder, au terme d’une délicieuse campagne (comme souvent sous le maillot de la Mannschaft), a été sacré MVP deux ans après avoir été le meilleur joueur du Mondial aux Philippines.

Le joueur des Kings a reçu son trophée des mains de notre meilleur ennemi Rudy Fernandez. Il est accompagné de son compatriote Franz Wagner, son adversaire du soir Alperen Sengun (Turquie), mais aussi de Giannis Antetokounmpo (Grèce) et Luka Doncic (Slovénie) dans le meilleur cinq majeur de la compétition.

DENNIS SCHRODER ÉLU MVP DE L’EUROBASKET !!

DEUX ANS APRÈS SON TITRE DE MVP À LA COUPE DU MONDE.

SA CARRIÈRE INTERNATIONALE EST LEGENDAIRE !

🇩🇪🇩🇪🇩🇪pic.twitter.com/hKoO004bpP

S’il n’a pas sorti son meilleur match lors de cette finale (Isaac Bonga a été élu MVP du match), on peut dire que pour l’ensemble de son œuvre, Dennis la Malice mérite amplement cette récompense. Le meneur des Kings a tourné à 20.9 points, 3.5 rebonds et 6.6 passes de moyenne par match et a drivé cette équipe d’Allemagne d’une main de maître jusqu’au titre. La veille de son anniversaire, c’est un joli cadeau non ?

Dennis Schroder est en train d’écrire sa légende avec l’équipe d’Allemagne de basket en accomplissant des choses que même Dirk Nowitzki n’a pas su faire avec la Mannschaft à l’époque. Et même si sans Dirk, il n’y aurait possiblement pas de Dennis aujourd’hui, ce dernier présente factuellement une carrière internationale plus riche en trophées que la légende des Mavs. Voilà, c’est dit.