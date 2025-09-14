Dans une finale, il faut un gagnant et un perdant. Alperen Sengun ne se retrouve peut-être pas du bon côté du spectre ce soir mais difficile de lui reprocher quoi que ce soit. Le pivot turc a tout donné, et s’il a perdu sa finale aujourd’hui, il a gagné un nom sur la scène européenne ces dernières semaines.

Toujours difficile de parler des losers après une telle finale, alors on se rassurera en se disant que celui qui nous intéresse pouvait difficilement être plus magnifique. Dans la défaite, Alperen Sengun a envoyé du sacré bois. 28 points à 11 sur 22 au tir, 3 rebonds, 3 passes et 3 contres, normalement c’est assez pour repartir avec le sacre.

Alperen Sengun is COOKING!

He’s got 15 PTS on 6-9 FGM 💪

— NBA (@NBA) September 14, 2025

Problème, en face se dressaient les champions du monde en titre, une Mannschaft à l’expérience incommensurable, alors quand l’odeur du money-time approche difficile de lutter. Dennis Schröder a pris les clés du camion et a emmené les Allemands jusqu’à la victoire finale avec 6 points assassins dans les deux dernières minutes, laissant Alpi et les siens sans réponses.

Et oui car dans le même temps, la maladresse s’est invitée sur les mains pourtant soyeuses du pivot des Rockets. Un tir loupé dans la peinture avant de manquer le trois de l’égalisation à 10 secondes de la fin. On ne peut malheureusement pas tout réussir du premier coup.

Mais on aimerait quand même saluer Sengun et ses coéquipiers pour leur parcours héroïque. Invaincus jusque cette finale, auteurs de masterclass contre la Serbie en poule et la Grèce en demi-finale, cette Turquie nous a fait rêver, et on ne peut que saliver à l’idée de la retrouver dans de futures compétitions.

L’avenir est radieux !

Malgré la défaite, impossible de ne pas revenir sur l’immense performance d’Alperen Sengun :

🔸28 points

🔸3 rebonds

🔸3 passes

🔸3 contres

🔸11/22 au tir

🔸5/6 aux lancers.

Un nouveau monstre a émergé au plus haut niveau international ! 🇹🇷 pic.twitter.com/Lz1dxMIF6p

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) September 14, 2025