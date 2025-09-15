Hier soir marquait le sacré européen de l’Allemagne mais également le début des Playoffs WNBA. Six Françaises sur les terrains, des dizaines de superstar, et déjà quelques infos à retenir des différents mood.

Les résultats de la nuit

Dans le premier match les Valkyries ont fait flipper Minnesota dix minutes puis se sont écroulées ensuite face au rouleau compresseur emmené par Napheesa Collier. Janelle Salaün a été très en vue d’entrée mais le duo Rupert / Leite a été plus discret. Marine Johannes a été encore plus discrète puisqu’elle n’est pas entrée en jeu à Phoenix, ce qui n’a pas empêché le Liberty d’aller récupérer l’avantage du terrain grâce notamment à un gros match de Natasha Cloud.

Dans le troisième match de la soirée le Fever a été un peu juste à Atlanta et les Aces ont confirmé leur incroyable forme du moment (17 victoires de suite !) en tabassant le Storm malgré 16 points de Gabby Williams et un double-double de Dominique Malonga.

Le programme de ce soir