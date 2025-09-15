En étant élu MVP de l’EuroBasket, deux ans après avoir réalisé un exploit similaire au Mondial, Dennis Schroder a solidifié son statut de légende du basket FIBA. Jusqu’à concurrencer l’icône allemande Dirk Nowitzki ? Le nouveau meneur des Kings préfère éviter les comparaisons.

Un titre de champion du monde, un titre de champion d’Europe, avec en prime deux trophées de MVP du tournoi pour chaque compétition.

Pas de doute, le palmarès international de Dennis Schroder commence à peser lourd. Tellement lourd que certains estiment qu’il mérite d’intégrer le Hall of Fame en tant que star du basket FIBA, tandis que d’autres commencent à le mettre dans la même phrase que Dirk Nowitzki pour son impact sur le basket allemand.

En conférence de presse hier, après la victoire de l’Allemagne, Schroder a préféré rendre hommage à Dirk, plutôt que de nourrir les comparaisons.

« Dirk est un joueur qui a révolutionné le basket pour tous les big men » a déclaré Schroder via BasketNews. « Ce qu’il a accompli pour l’équipe nationale allemande, ainsi que ses performances en NBA et en équipe nationale, nous a incités à rejoindre l’équipe nationale et à représenter notre pays. En fin de compte, je suis simplement Dennis Schroder, et j’ai ma propre legacy. »

DENNIS SCHRODER ÉLU MVP DE L’EUROBASKET !!

DEUX ANS APRÈS SON TITRE DE MVP À LA COUPE DU MONDE.

SA CARRIÈRE INTERNATIONALE EST LEGENDAIRE !

Avant le début de l’Euro, Dennis Schroder avait déclaré qu’il ne sera jamais autant aimé que Dirk en Allemagne à cause de sa couleur de peau. Des mots forts qui avaient forcément fait réagir, d’autant plus que Schroder a ensuite été victime d’insultes racistes de la part de fans lituaniens lors du premier tour de la compétition.

Suite à la victoire dimanche, Dennis n’a pas remis ce débat sur la table, préférant savourer le moment tout en rendant hommage à Nowitzki, qui a ouvert tant de portes pour les joueurs allemands en NBA.

Si Dirk n’a pas le palmarès international de Schroder (une médaille de bronze au Mondial 2002, une médaille d’argent à l’Euro 2005), et si Dennis est le leader de l’âge d’or du basket allemand, Nowitzki est celui qui a inspiré toute une génération en réalisant une carrière NBA de Hall of Famer. Et ça, c’est quand même difficile à battre.

After winning the #EuroBasket 2025, Dennis Schroder admitted that Dirk Nowitzki was the one who made every player join the national team 🗣️🇩🇪

Connaissant une aventure outre-Atlantique mitigée, Dennis Schroder espère simplement continuer à briller sur la scène internationale, comme il le fait depuis tant d’années.