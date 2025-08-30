Voilà le genre d’article qu’on aimerait bien ne plus avoir à écrire en 2025… Dennis Schröder et Sylvain Francisco ont tous les deux été victimes d’actes et propos racistes après leurs matchs, respectivement face à la Lituanie et la Slovénie.

Ce n’est malheureusement pas leur victoire ou leur grosses prestations individuelles qu’ont dû retenir la Schröde et Francisco pour leurs matchs respectifs, puisqu’ils ont été pris pour cible par quelques énergumènes dont la préoccupation principale n’était visiblement pas le basket. Ces individus ont décidé d’envoyer des cris de singe au meneur Allemand alors qu’il regagnait les vestiaires avec son équipe pendant la mi-temps, tandis que le meneur Français a vu sa dernière publication Instagram inondée d’émojis de singe. Son seul tort ? Avoir marqué un panier quand le match était déjà plié.

La FIBA a immédiatement publié un communiqué pour condamner ces agissements nauséabonds qu’a dû subir le futur meneur des Kings, et a également indiqué que la sécurité a pu identifier un coupable grâce aux caméras et intervenir pour l’exclure le plus rapidement possible. Le fauteur de trouble a également été banni jusqu’à la fin de l’Eurobasket.

FIBA statement on incident during FIBA #EuroBasket 2025 game between Germany and Lithuania

Statement. pic.twitter.com/WCy04dUDev

— FIBA Media (@FIBA_media) August 30, 2025

Si on avait pu étendre cette sanction à toutes les salles de basket au monde et sans limite de temps, assortie d’une obligation de regarder l’attaque du Magic au moins 4 heures par jour, on l’aurait évidemment fait.

Du côté de Sylvain Francisco, après son panier controversé en fin de match, de nombreux Slovènes ont pris la liberté d’inonder sa dernière publication Instagram de leur haine raciste et d’émojis peu équivoques. Malgré la frustration de la défaite, aucune maladresse de ce type ne mérite de tels propos en retour.

Les idiots (pour rester à peu près poli) ne se cachent plus…

Après les cris de singe lituaniens à l’encontre de Dennis Schroder, l’EuroBasket commence très, très mal de ce côté là.

L’immense majorité silencieuse t’aime et te soutient @S_CISCO_2 ❤️ https://t.co/or7BSS8scp

— Robin Wolff (TrashTalk) (@robinwolff12) August 30, 2025

La FIBA va continuer de lutter contre ces agissements et transmettre tous les éléments nécessaires aux autorités compétentes pour déterminer si d’autres coupables sont à déplorer à la Nokia Arena de Tampere, en Finlande, lieu du match opposant l’Allemagne à la Lituanie. Plusieurs informations font état d’un deuxième individu arrêté ensuite. La délégation Lituanienne a quant à elle déjà présenté ses excuses à Dennis Schröder, qui a réagi après le match pour dénoncer ce racisme.

“Les cris de singe, c’est quelque chose que je n’accepte pas. Je peux tolérer beaucoup d’insultes mais pas ça. Le racisme n’a tout simplement pas sa place dans notre sport.” – Dennis Schröder

Effectivement, être fan de sport, et plus particulièrement de basket, symbole de diversité et d’ouverture, et se rendre coupable de tels actes, nécessite une sacrée gymnastique mentale. En tout cas, on ne peut que réaffirmer notre soutien total à Dennis Schröder et Sylvain Francisco, et que lumière soit faite au plus vite sur ces deux affaires, en espérant évidemment qu’il n’y en ait plus aucune jusqu’à la fin de cette compétition.