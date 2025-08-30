EuroBasket 2025 : le dernier panier de Sylvain Francisco, créateur d’échauffourées et de débats

Sylvain Francisco a été auteur d’une performance exceptionnelle contre la Slovénie, mais ce qui reste en tête d’une grande partie des fans de basket-ball, c’est son dernier panier à la sirène. Le meneur de jeu a marqué alors que tous les défenseurs avaient arrêté de jouer… ça ne leur a pas plu.

À 10 secondes de la fin de ce France – Slovénie, les Bleus menaient 101 à 92. Luka Doncic s’en est allé checker Sylvain Francisco, le meilleur joueur de la partie, mais ce dernier, après la poignée de main, a été au panier pour noircir encore un peu sa feuille de stats. Un acte qui a fait naître une légère dispute et qui fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux.

Sylvain Francisco qui score pour le point-différentiel en toute fin de match 😭😭😭😭pic.twitter.com/Dam6vVqMfN

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 30, 2025

La règle implicite de ne pas marquer sur la dernière action du match a déjà fait de nombreux débats. Beaucoup l’estiment inutile et insignifiante pendant que d’autres en font un code d’honneur. En FIBA, dans les compétitions, le point average compte pour les classement finaux et chaque panier peut se révéler important, sans doute la raison derrière cet ultime drive.

Mais ce qui chagrine beaucoup d’observateurs, c’est d’avoir été marqué après avoir checké Luka Doncic, signe implicite encore, de fin de match. Sylvain Francisco s’en est d’ailleurs rapidement excusé, conscient, lui-même, de ne pas avoir réalisé l’action la plus fair-play de l’année 2025.

En somme, oui, le joueur du Zalgiris Kaunas aurait pu l’éviter, mais est-ce vraiment grave ?

Quel est votre avis sur ce débat ?