Deuxième match de l’Équipe de France et deuxième victoire. Cette fois-ci ce fut un peu plus compliqué à aller chercher mais ces Bleus là sont plaisants et ne lâchent rien. On envoie les notes ? Allez, on envoie les notes !

Slovénie

Luka Doncic (2 et 8) : comme souvent imblairable, mais en même temps… tellement génial. Syndrome de Stockhom assumé à 100%, Luka est une petite peste qu’on adore, et qu’on adore détester. 39 points, 8 rebonds, 9 passes, 12 stepbacks, 16 fadeaways, 48 feintes et 59 plaintes aux arbitres. Vas-y toi, tu saoules, je t’aime, mais tu saoules. Tain je t’aime.

Martin Krampelj (4) : on a surtout vu qu’il s’est pris un énorme contre par Alex Sarr. On n’a rien contre toi mais CHEH.

Mark Padgen (-) : son coach ne l’a pas fait rentrer, sans un regard pour son joueur. On peut donc dire que son coach n’a Padgen.

Aleksej Nikolic (4) : il était là pour mettre des tirs et il n’en a mis qu’un seul. Dans le monde réel ça part sur un blâme.

Klemen Prepelic (6) : on voulait parler de son match mais on va juste rappeler qu’il a pris le contre le plus iconique de l’histoire du basket FIBA en 2021.

Edo Muric (7) : un très bon match avec des tirs et de la bonne présence bien ^physique des deux côtés du terrain. Et s’il était américain son nom serait John Wall.

Rok Radovic (5) : c’est un Rok, que dis-je, une péninsulic.

Robert Jurkovic (-) : son surnom est probablement Bébert et ça le rend sympathique.

Gregor Hrovat (4) : le Dijonnais n’a pas pesé et a même fini par se mêler en fin de match. On dirait le résumé du passage de son coach Laurent Legname à Bourg-en-Bresse

Luka Scuka (-) : même pas le meilleur Luka de la salle, le naze.

Alen Omic (5) : lui aussi était passé par Bourg-en-Bresse, c’est fous ces GPS qui déconnent. Il a appuyé un peu dans la raquette mais sans plus, on a aussi de beaux bébés ici.

Leon Stergar (-) : on n’a même pas remarqué qu’il avait joué, personne n’est parfait.

Les arbitres () : je suis allé chercher du jus de pomme au frigo et j’ai été sanctionné d’une faute sur Luka Doncic. 46 lancers pour les Slovènes dont 20 pour Lulu. Insupportable.

France

Théo Maledon (4) : l’un des Français les moins en vue mais il n’a pas non plus fait d’énorme connerie. Un peu en retrait avec l’émergence et/ou l’explosion d’autres joueurs à son poste, mais sa présence reste rassurante.

Elie Okobo (7) : il lui a fallu un café pour se mettre dedans mais alors quand Elie décide de scorer il n’a pas besoin de faire de petite annonce. Et si vous avez cette ref vous avez clairement plus de 35 ans.

Zaccharie Risacher (6) : ses tirs ratés en fin de match ternissent un peu le bilan global, mais durant les 3/4 de son temps de jeu le Zacch a été létal. Des gros tirs tah Nico Batum prime, de la bonne défense, et un calme olympien. A deux doigts d’être amoureux mais notre cœur est déjà pris par Joséphine Japy.

Bilal Coulibaly (7) : il confirme qu’il est l’un des leaders de cette jeune équipe. De grosses baloches dans les moments qui comptent, merci Bilal Coulibaloche.

Isaia Cordinier (5) : on a encore du mal à retrouver la kaïra de Paris 2024 mais on sent qu’il en garde. Toujours le premier au combat, la confiance va revenir et il va en coller 17 en finale, vous l’aurez lu ici en premier.

Sylvain Francisco (9) : il faudra pas s’étonner si dans neuf mois une dizaine de milliers de petits s’appellent Sylvain. La rue sur un parquet, du leadership, un gars qui n’a peur de rien et qui se sert de son physique léger comme d’une arme. 32 points, 7 rebonds, 5 passes et 2 steals, le meilleur joueur des Bleus sur ce début d’Euro, et il a même énervé l’autre zinzin en fin de match avec un petit coup de fouine. On adore.

Guerschon Yabusele (6) : pas en avant statistiquement, mais sur le terrain difficile de voir que le patron ne s’appelle pas Guerschon. Relais de FF sur les temps-morts, ciblé en attaque mais solide en défense, l’Ours le plus mims de France fait le job et on adore.

Alexandre Sarr (7) : d’abord “juste” efficace, il a lâché un money time de très haut niveau. Gardien du temple en défense, adroit et entreprenant en attaque, il est à la base de l’accélération fatidique des Bleus. Quand il joue à ce niveau, il est déjà un vrai problème. On va se régaler pendant 15 ans, rendez-vous compte.

Nadir Hifi (-) : il n’a pas pu se montrer dans ce match, il y en aura d’autres, mais il nous a tout de même gratifié d’une sortie de banc interdite en fin de match pour aller tirer quelques barbichettes slovènes et défendre les copains. Ejecté pour ce gravissime méfait, mais on sait désormais que Nadir va au front pour la mif.

Jaylen Hoard (5) : efficace à défaut d’être vraiment dominant, Jaylen a assuré dans un match qui n’était pas trop fait pour les intérieurs. On reste sur l’un des remplaçants les plus solides d’Europe à son poste, et lui aussi aura son heure.

Mouhammadou Jaiteh (4) : il a eu du mal à imposer sa puissance en début de match, notamment en défense où il n’a pas vraiment été dans l’aide. Idem que pour Jaylen, pas facile dans un match face à 10 foufous du tir extérieurs, il y en aura d’autres.

Timothe Luwawu-Cabarrot (5) : une rentrée assez discrète mais sans déchet. On peut donc dire qu’il a fait une rentrée écologique, ouais on ne sait plus vraiment quoi dire.