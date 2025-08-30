Alors que la bataille faisait rage entre la France et la Slovénie, Alex Sarr a décrété que ce scénario n’était pas assez à son goût, et a donc apporté son grain de sel (et plus encore) pour permettre aux Bleus de finalement s’imposer.

Le match d’Alex Sarr ressemble à un bon vieux diesel. Mais la différence notable entre les deux, c’est que si le diesel est de plus en plus interdit et voué à disparaitre en France, vous allez bouffer du Alex Sarr pendant les 15 prochaines années minimum. Rien de chauvin, que du factuel. Le pivot des Wizards fait partie de ceux qui ont permis d’inverser la tendance pour l’EDF. Grâce à sa justesse tout d’abord, mais aussi et surtout grâce à sa défense, notamment sur Luka Doncic, qui a contribué à faire péter une durite au génie des Lakers.

NOT IN HIS HOUSE ⛔#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu | #EuroBasket | #FRASLO pic.twitter.com/FW7TWG9l1S

— Équipes de France de Basket (@FRABasketball) August 30, 2025

Si statistiquement le match d’Alex Sarr n’est pas non plus étincelant (12 points à 5/6 aux tirs, 5 rebonds et 2 contres), c’est surtout dans l’impact qu’il faut vérifier ce qu’a fait le numéro 2 de la Draft 2024 pour comprendre. Deux blocks de suite dont un sur Doncic, une défense qui a terrifié toute la Slovénie, et de l’autre côté du parquet, Sarr a été efficace et a également fait parler sa puissance. On parlera moins de lui que de Sylvain Francisco ce soir, mais le petit frère d’Olivier méritait bien sa bafouille également.