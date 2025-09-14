Auteur d’un sacré match au meilleur moment, Isaac Bonga a été élu MVP de la finale de l’EuroBasket face à la Turquie, grâce à un match encore plus solide que ses standards habituels.

On peut dire qu’il est sorti de sa boîte au bon moment ! Isaac Bonga est le principal artisan de la victoire de la Mannschaft dans cette finale de l’EuroBasket. Si Dennis Schröder a planté les paniers importants et Franz Wagner a évolué à son niveau habituel, c’est bien le joueur du Partizan Belgrade qui a régalé des deux côtés du terrain, notamment grâce à sa défense, comme d’habitude, mais aussi à longue distance, domaine dans lequel il est moins commun de le voir exceller comme ce soir.

Isaac Bonga élu MVP de cette finale :

🔸20 points

🔸5 rebonds

🔸3 passes

🔸8/11 au tir

🔸4/4 de loin

Le facteur X ! pic.twitter.com/6HjJZykcRp

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) September 14, 2025

L’ancien joueur NBA, notamment passé par les Lakers, les Wizards et les Raptors, a envoyé 20 points à 8/11 aux tirs dont un parfait 4/4 de loin, 5 rebonds et 3 passes face à des Turcs qui ne s’attendaient pas à voir le numéro 0 exploser de la sorte ce soir. La célébration de la main sur le visage va hanter Alperen Sengun et ses coéquipiers pendant un petit moment encore.

Dans l’ombre, Isaac Bonga a marqué cet EuroBasket 2025 de son empreinte et a posé une sacrée carte de visite, dans l’optique d’un potentiel retour en NBA. On ne sait pas si c’est le souhait de l’ailier Allemand, mais fort possible que sa compétition, et surtout sa finale, aient attiré l’œil de quelques franchises outre-Atlantique. Isaac Bonga est un bon gars, ça vous le sentiez venir, mais Isaac Bonga a surtout été terrifiant ce soir.