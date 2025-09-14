Allemagne – Turquie (20h), le choc ultime de cet EuroBasket 2025

Nous y sommes ! La finale de l’EuroBasket 2025 se joue ce soir à 20h et verra s’affronter la Turquie et l’Allemagne dans un choc au sommet. Deux sélections qui n’ont connu aucune défaite tout au long de leur parcours. Soyons bref, on va juste se RÉ-GA-LER !

Quelle affiche ! L’Allemagne championne du monde en titre se tiendra face à une Turquie en quête d’un premier succès international. Juste ça, ça devrait vous donner envie de vous poser pendant une bonne heure et demie devant ce qui s’annonce comme un choc au sommet.

Assez marrant de constater que les deux formations ont eu un parcours assez similaire dans cet Euro. Écrasants de domination depuis le début de la compétition, Turcs et Allemands n’ont jamais été inquiétés… sauf en huitièmes, étrangement, où la Mannschaft a failli se faire piéger par le Portugal (et une adresse catastrophique), tandis qu’Alperen Sengun et les siens ont galéré face aux vaillants Suédois.

THE TWO UNDEFEATED TEAMS WILL FACE OFF IN THE #EUROBASKET FINAL 🏆 pic.twitter.com/zNp6pEyuga

— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 12, 2025

M’enfin, une fois ce petit dos d’âne passé, ce fut une démonstration de maîtrise des deux côtés. L’Allemagne a sorti Luka Doncic avant de faire péter la darling finlandaise en demi-finale. La Turquie s’est tranquillement défaite de la Pologne avant d’annihiler les Grecs en limitant Giannis à 12 points (oui oui on vous jure). Faut pas être devin pour reconnaître que ce sont bien les deux meilleures équipes du tournoi qui vont s’affronter pour le sacre final.

Hyper difficile de dégager un clair favori de cette ultime confrontation. Le truc qui pourrait faire la différence c’est l’expérience, et à ce jeu-là impossible de faire mieux que Dennis Schröder et ses copains.

Dennis Schroder entering the Meme Hall of Fame.#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/oqBNXeMYAg

— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 10, 2025

L’Allemagne est dans une période enchantée basketballistiquement parlant. Médaille de bronze à l’EuroBasket 2022, championne du monde un an plus tard, quatrième des Jeux de Paris en 2024. De l’autre côté, on n’est pas du tout sur la même rengaine et la Turquie n’a d’ailleurs jamais été sacrée championne d’une compétition majeure.

20h, Riga, avec le sourire. Alors, plutôt Franz ou Alperen ici ?