Si la planète basket aura les yeux rivés sur ce sublime Allemagne – Turquie à 20h, quatre heures auparavant l’apéro devrait être généreux également. Grèce – Finlande, des noms en « os » et « is » contre des noms en « en », Giannis vs Lauri, bref ça peut vite partir en feu d’artifice.

Quand on regarde dans le rétro de cet Euro, ce match pour la médaille de bronze entre la Grèce et la Finlande est tout sauf une surprise.

Les Finlandais avaient une bonne gueule d’outsiders en jouant – de plus – leur premier tour à domicile, et sorti d’une branlée reçue par l’Allemagne et d’une défaite de 3 points pas du tout rédhibitoire face à la Lituanie on sentait Lauri Markkanen et ses coéquipiers capables de faire une dingz sur cet Euro. Bingo, dinguerie débloquée en huitième avec une victoire historique contre Nikola Jokic et la Serbie. Derrière la Géorgie a été logiquement essorée et en demi c’est une toute autre concurrence que les hommes de Tuovi ont offert à des champions du monde allemands qui ont du s’employer pour aller en finale.

Lauri Markkanen leade évidemment ce groupe, mais les Jantunen et autres Muurinen sont mûrs à point pour offrir à la Finlande la première médaille de son histoire, c’est un peu l’année ou jamais alors comment dit-on « let’s go » en finnois ? « Mennään » bien sûr.

Attention quand même car à 16h face à tous ces blondinets prendra place un homme qui a déjà marqué 60 points, pris 20 rebonds, lâché 19 passes, été champion NBA, DPOY, MVP, MVP des finales après un 50/10 dans un match pour le titre. Sacrée phrase ça. Giannis Antetokounmpo pour ne pas le nommer, qui tentera d’offrir à la Grèce sa première médaille depuis 15 ans, après un Euro assez bien maitrisé malgré la défaite très large en demi contre la Turquie.

Grèce – Finlande, deux équipes qui envoient du pâté en attaque, deux équipes portées par un leader en pleine bourre, et nous devant ce spectacle qui promet, et au pire ce sera l’occasion de préchauffer avant le main event !