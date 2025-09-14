Huit françaises ont débuté la saison WNBA le 17 mai dernier, elles sont neuf aujourd’hui, un record en cette année post-olympique. Des joueuses déjà confirmées, d’autres qui veulent le devenir, et tous les soirs, ou presque, une ou plusieurs Bleues sur le pont. Pour ceux qui pensaient que la fin de la saison de NBA était synonyme de repos vous avez tapé à côté de la cible, et si vous voulez retrouver l’essentiel des perfs de nos Françaises cette saison dans la plus grande Ligue du monde c’est juste ici, chaque dimanche !

Six Françaises joueront donc la postseason WNBA cette année, et trois ont vu leur saison américaine s’arrêter cette semaine.

# Gabby Williams (Seattle Storm)

Rendez-vous avec les Aces pour Gabby Williams et le Storm, absolument pas une partie de plaisir vu que la franchise de Las Vegas reste sur une série de… 16 victoires de suite. Bon chance comme dirait Gabrielle avec son accent. Une fin de saison sur les rotules mais 44 matchs joués sur 44 possible dont deux bons tiers à un niveau All-Star. Saison monstrueuse.

Seattle Storm vs Golden State Valkyries : 2 points à 1/5 au tir, 1 rebond, 6 passes et 1 steal en 23 minutes

Les stats de Gabby Williams cette saison en WNBA : 11,6 points à 42,2% au tir dont 30,5% du parking, 85,3% aux lancers, 4,3 rebonds, 4,2 passes, 2,3 steals et 0,5 contre en 31,6 minutes

# Dominique Malonga (Seattle Storm)

Elle a mis quelques semaines avant de trouver son rôle et de commencer à casser quelques barrières. Spoiler, ça pourrait continuer en Playoffs. Rendez-vous 4h du matin demain pour le Game 1 face aux Aces et une formation accélérée avec A’Ja Wilson.

Seattle Storm vs Golden State Valkyries : 9 points à 4/7 au tir et 1/3 aux lancers, 7 rebonds, 1 passe et 2 contres en 22 minutes

Les stats de Dominique Malonga cette saison en WNBA : 7,7 points à 55,1% au tir dont 22,2% du parking, 56,9% aux lancers, 4,6 rebonds, 0,9 passe, 0,4 steal et 0,7 contre en 14,3 minutes

# Marine Johannes (New York Liberty)

Elle aussi va débuter ses Playoffs ce soir, à Phoenix à 23h. Marine connait les Playoffs, elle est même allé jusqu’en finale il y a deux ans et elle devrait encore nous régaler des ses tirs one-leg et de ses inspirations de magicienne. Un tout petit peu trop hâte.

New York Liberty vs Washington Mystics : 0 point en 2 minutes

New York Liberty @ Chicago Sky : 3 points à 1/3 du parking, 2 passes et 1 steal en 11 minutes

Les stats de Marine Johannes cette saison en WNBA : 6,4 points à 39,7% au tir dont 34,4% du parking, 84,2% aux lancers, 1,9 rebond, 1,6 passe, 0,6 steal et 0,3 contre en 18,3 minutes

# Bria Hartley (Connecticut Sun)

Blessée au genou, Bria a loupé les six derniers matchs de la saison mais aura été l’une des boss du Sun tout l’été.

Connecticut Sun @ Atlanta Dream : DNP

Connecticut Sun vs Atlanta Dream : DNP

Les stats de Bria Hartley cette saison en WNBA : 8,9 points à 36,2% au tir dont 36,7% du parking, 77,2% aux lancers, 2 rebonds, 3,1 passes et 0,8 steal en 22,8 minutes

# Leïla Lacan (Connecticut Sun)

Impressionnante dès son arrivée, meilleure intercepteuse de la Ligue, et un rendez-vous pris pour les prochains étés. Déjà au taf avec Basket Landes, l’année 2025 de Leïla est un marathon quasiment sans précédent.

Connecticut Sun @ Atlanta Dream : DNP

Connecticut Sun vs Atlanta Dream : DNP

Les stats de Leïla Lacan cette saison en WNBA : 10,4 points à 47,7% au tir dont 22,4% du parking, 85,7% aux lancers, 2,4 rebonds, 3,7 passes, 2,2 steals et 0,2 contre en 26,6 minutes

# Mamignan Touré (Connecticut Sun)

Elle a profité des derniers matchs pour gratter des minutes et elle en a fait de la bonne prod. Elle aussi va retourner au taf dans les prochains jours en Europe, du côté de la République Tchèque.

Connecticut Sun @ Atlanta Dream : 3 points à 1/5 au tir dont 1/3 du parking, 2 rebonds et 3 passes en 20 minutes

Connecticut Sun vs Atlanta Dream : 4 points à 2/4 au tir dont 0/2 du parking, 2 rebonds et 2 steals en 13 minutes

Les stats de Mamignan Touré cette saison en WNBA : 2 points à 35,9% au tir dont 36,4% du parking, 0,4 rebond, 0,5 passe et 0,4 steal en 8,2 minutes

# Carla Leite (Golden State Valkyries)

Personne n’est prêt pour ses drives et ses célébrations en Playoffs. Petit bémol les Valkyries se mangent le Lynx dès le premier tour et il n’y aura sans doute… pas tant d’occasions que ça de célébrer. Allez Carla, montre leur

Golden State Valkyries @ Seattle Storm : 0 point à 0/2 au tir dont 0/1 du parking, 1 passe et 2 steals en 6 minutes

Golden State Valkyries @ Minnesota Lynx : 1 point à 0/3 au tir dont 0/1 du parking, 1/2 aux lancers, 1 rebond et 2 passes en 12 minutes

Les stats de Carla Leite cette saison en WNBA : 7,2 points à 38,7% au tir dont 17,3% du parking, 83,8% aux lancers, 1,3 rebond, 2 passes, 0,7 steal et 0,1 contre en 17,2 minutes

# Janelle Salaün (Golden State Valkyries)

Énorme fin de saison pour Janelle, ou plutôt énorme saison tout court. Elle s’est imposée comme l’une des leaders de son équipe dès son premier match et n’a jamais ralenti malgré la coupure de l’Euro. Son dernier match de la saison régulière est un hommage à la saison rookie de son frère, oh ça va si on peut plus rire.

Golden State Valkyries @ Seattle Storm : 22 points à 8/13 au tir dont 5/7 du parking, 1/2 aux lancers, 6 rebonds et 1 steal en 35 minutes

Golden State Valkyries @ Minnesota Lynx : 5 points à 1/12 au tir dont 0/6 du parking, 3/4 aux lancers, 11 rebonds, 2 passes et 1 steal en 30 minutes

Les stats de Janelle Salaün cette saison en WNBA : 11,3 points à 40,6% au tir dont 36,6% du parking, 80,6% aux lancers, 5,1 rebonds, 1,2 passe, 0,6 steal et 0,1 contre en 27 minutes

# Iliana Rupert (Golden State Valkyries)

A quoi bon avoir Stephen Curry quand on a Iliana Rupert, je demande.

Golden State Valkyries @ Seattle Storm : 6 points à 2/6 au tir dont 2/4 du parking, 3 rebonds, 2 passes, 1 steal et 1 contre en 17 minutes

Golden State Valkyries @ Minnesota Lynx : 8 points à 3/7 au tir dont 2/6 du parking, 8 rebonds, 1 passe, 1 steal et 1 contre en 25 minutes

Les stats d’Iliana Rupert cette saison en WNBA : 9,3 points à 43,8% au tir dont 44,2% du parking, 93,8% aux lancers, 3,9 rebonds, 1,6 passe, 0,6 steal et 0,6 contre en 23,1 minutes

# Marieme Badiane (coupée par le Minnesota Lynx)

Les stats de Marième Badiane cette saison en WNBA : 0,3 rebond et 0,7 steal en 3,7 minutes