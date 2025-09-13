Alperen Sengun : « Giannis est un joueur incroyable, mais pas un grand passeur »

Exceptionnel lors de l’EuroBasket 2025, Giannis Antetokounmpo s’est heurté à un mur contre la Turquie hier soir. Alperen Sengun et son coach Ergin Ataman expliquent comment ils ont réussi à fortement limiter l’impact du Greek Freak.

12 points à 6/13 au tir, seulement 1 lancer-franc tenté, et 5 pertes de balle au total.

La ligne de stats de Giannis Antetokounmpo symbolise la triste performance des Grecs contre la Turquie, eux qui n’ont jamais vraiment vu le jour lors de la demi-finale de l’EuroBasket.

Le plan de jeu défensif des Turcs était simple : construire un mur face au Freak, l’obliger à lâcher à balle, et forcer ses coéquipiers à faire la différence.

« On a mis Ercan (Osmani) sur Giannis, et on a aidé autant qu’on a pu » a déclaré Alperen Sengun après le match, via BasketNews. « Ercan a fait un super boulot. Bien sûr, Giannis est l’un des meilleurs joueurs au monde, il est incroyable, mais il n’est pas un grand passeur. Donc on est venus en aide pour fermer la raquette. »

Alperen Sengun names Giannis Antetokounmpo’s weakness: « He’s an amazing player, you know, but he’s not a great passer. » 🗣️ #EuroBasket

Read more: https://t.co/Rbx1N5HRi1 pic.twitter.com/S6q1pKvrcm

— BasketNews (@BasketNews_com) September 12, 2025

Tournant à 6,5 passes décisives en NBA l’an passé, et même 8 sur les 20 derniers matchs de saison régulière, Giannis Antetokounmpo est un très bon playmaker, à tel point qu’il est devenu « Point Giannis » aux Bucks sans Damian Lillard. Mais on le sait, en Europe, il y a moins d’espaces à exploiter et la raquette est beaucoup moins ouverte (pas de 3 secondes défensives). Et cela peut vite compliquer les choses.

Ce qu’on a vu hier, c’est une défense turque qui n’a pas arrêté de trapper Antetokounmpo, en particulier quand il posait un pied dans la raquette. Non seulement ça a limité son scoring, mais en plus Giannis n’a pas vraiment réussi à en profiter pour ouvrir de vraies opportunités à ses copains, pas les plus adroits faut bien l’avouer.

« On voulait jouer avec une défensive agressive. Face à Giannis (Antetokounmpo), on n’a pas reculé. Osmani, il a essayé de l’empêcher d’avoir le ballon. Et quand il passait Osmani, on l’a trappé à l’intérieur avec Sengun. Il n’a jamais trouvé sa zone de confort. Ce n’est pas la NBA, c’est du basket européen. Si vous fermez bien la raquette, de manière agressive, ça marche. Ce n’est pas si difficile à arrêter. » – Ergin Ataman, coach de la Turquie (via EuroHoops)

La tactique anti-Giannis de la Turquie n’est pas nouvelle, elle a été utilisée en NBA il y a quelques années pour limiter le Freak en Playoffs, avant que ce dernier ne trouve la recette pour aller au titre.

Antetokounmpo arrivera-t-il à relever le même challenge en compétition internationale ?

Giannis Antetokounmpo est en prison !

Osmani et Sengun se relaient admirablement et en une mi-temps, le Greek Freak en est à :

🔹4 points

🔹8 rebonds

🔹2 passes

🔹3 TO

🔹2/7 au tir

🔹Aucun lancer-franc provoqué pic.twitter.com/2TEScwR65L

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) September 12, 2025