Killian Hayes arrive aux Cavaliers pour le camp d’entraînement

Ayant toujours comme objectif de retrouver une place en NBA, Killian Hayes va avoir une opportunité lors des semaines à venir : Cleveland va le tester lors du camp d’entraînement.

Après un bref passage aux Nets la saison dernière (6 matchs), le meneur français débarque donc dans l’Ohio, où il tentera de s’illustrer pour intégrer l’effectif très talentueux des Cavaliers. La nouvelle a été annoncée par Gabriel Pantel-Jouve de BeBasket.

Pour rappel, Cleveland a laissé filer le meneur remplaçant Ty Jerome cet été, départ que la franchise a compensé en recrutant Lonzo Ball. Connaissant l’historique de blessures de ce dernier, mais aussi les doutes sur la durabilité du titulaire Darius Garland, il y a peut-être un coup à jouer pour Killian Hayes.

Les prochaines semaines nous en diront plus sur l’avenir de Kiki, mais une chose est sûre : revenir en NBA reste sa priorité.

