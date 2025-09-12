Les demi-finales de l’EuroBasket 2025 ont eu lieu ce vendredi et ce sont l’Allemagne et la Turquie qui en sont sortis vainqueurs. Deux équipes invaincues dans cette compétition et qui vont se disputer le trône continental ce dimanche.

Les résultats du jour

Allemagne – Finlande : 98-86

– Finlande : 98-86 Turquie – Grèce : 94-68

L’Allemagne était largement favori face à la Finlande, mais Lauri Markkanen et ses coéquipiers ont montré aujourd’hui encore qu’ils méritaient leur place dans le Top 4 européen. Des éclairs de brillance qui n’ont pas suffi face à la régularité des champions du monde en titre. Dennis Schroder a signé un double-double fantastique (26 points et 12 passes décisives), Franz Wagner une première mi-temps sublime et Isaac Bonga a brillé en défense. Ils seront l’équipe à battre en finale.

Fin du match : 🇩🇪 98-86 🇫🇮

L’ALLEMAGNE EST EN FINALE DE L’EUROBASKET !!!

Cette génération est juste trop forte. Les Finlandais se sont battus, sont souvent revenus à – de 10 points, mais à chaque fois, les champions du monde ont remis une dose d’intensité.

FAVORIS ! 🔥 pic.twitter.com/tnvtFMiQhp

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) September 12, 2025

Et pourtant, c’est peut-être la Turquie qui a donné la meilleure impression. Cedi Osman et ses coéquipiers ont été insolents face à la Grèce. La rencontre a rapidement tourné à la démonstration. Énormes en défense, ils ont forcé leurs adversaires à perdre énormément de ballons. De l’autre côté la raquette Ercan Osmani – Alperen Sengun a dominé Giannis Antetokounmpo de la tête et des épaules !

Score final : 🇹🇷 94-68 🇬🇷

LA TURQUIE MASSACRE LA GRÈCE ET SE QUALIFIE POUR LA FINALE DE L’EUROBASKET ! 🏀

Il n’y a pas eu de match. Ercan Osmani a été immense et la défense absolument géniale.

Toujours invaincus, Sengun et ses coéquipiers peuvent rêver d’or ! 🥇 pic.twitter.com/EvXAdpJ88P

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) September 12, 2025

