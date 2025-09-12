Officiel : Allemagne – Turquie en finale de l’EuroBasket 2025 !

Quelle belle finale ! Les deux équipes invaincues de cet EuroBasket vont se retrouver dimanche à 20h00 pour tenter de conquérir le trône du Vieux Continent. L’Allemagne a dominé la Finlande tandis que la Turquie s’est imposée contre la Grèce.

Depuis le début de la compétition, deux équipes dominent : l’Allemagne et la Turquie. Les coéquipiers de Dennis Schroder ont écrasé la phase de poules avec un écart moyen de 32,8 points sur leurs adversaire tandis que ceux d’Alperen Sengun avaient envoyé un message en battant la Serbie.

Les matchs à élimination directe ont confirmé cette tendance. Hormis en huitième de finale, les deux groupes ne se sont jamais faits peur. C’est donc parfaitement logique qu’ils se retrouvent en finale de l’EuroBasket 2025 ce dimanche, à 20h00, à Riga.

🚨 OFFICIEL : LA FINALE DE L’EUROBASKET 2025 OPPOSERA L’ALLEMAGNE À LA TURQUIE !

La match aura lieu ce dimanche à 20h00.

Qui sera sacré champion d’Europe ? 🤔 pic.twitter.com/3Olx3IpPPC

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) September 12, 2025

Les deux équipes se sont jouées le 15 août dernier en préparation et la rencontre s’était soldée par une très courte victoire des Allemands, 73-71. Un match aussi serré en finale serait un sacré régal.

L’opposition de style sera intéressante entre une équipe dont les fers de lance sont à la mène et à l’aile contre une dont le jeu tourne autour d’un pivot créateur. Deux visions du basket-ball et une preuve que les très bonnes équipes peuvent avoir des qualités très différentes.

Le rendez-vous est pris et l’ambiance devrait être au rendez-vous entre ces deux pays de basket !