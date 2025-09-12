EuroBasket 2025 : la Turquie atomise la Grèce de Giannis Antetokounmpo et file en finale ! (94-68)
Le 12 sept. 2025 à 21:46 par Timéo Gomes
Alors que l’on attendait ce match entre Grèce et Turquie comme LE choc de ces demi-finales d’EuroBasket, on a plutôt eu le droit à une démonstration complète des Turcs. Des adultes contre des CE2, et ce sont donc Alperen Sengun et les siens qui défieront l’Allemagne en finale.
Le box-score de cette démonstration turque
Si on vous dit que sur le premier quart, le meilleur Antetokounmpo sur le terrain s’appelait Kostas, vous nous croyez ? Eh bien c’était le cas ! Après 10 premières minutes pleines d’intensité, la Turquie a très fermement imposé son rythme en prenant 10 points d’avance.
Faut dire que Ercan Osmani était un véritable incendie à lui tout seul avec 14 points dont 4 bombinettes de loin. Le tout en étant au marquage du Greek Freak et en le limitant à 2 petits points. Énorme entame de sa part et de ses coéquipiers.
ERCAN OSMANI IS A WALKING FIRE RIGHT NOW.#EuroBasket pic.twitter.com/6eMNvkWGMm
— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 12, 2025
Même rengaine dans le deuxième, pire encore. Non seulement Osmani a continué son petit spectacle, mais Cedi Osman s’est lui aussi mis en route avec du tir de loin et du gros and-one, et Alperen Sengun qui jusque là était catastrophique au tir (0/8) a libéré toute sa frustration avec deux énormes tomars, en plus d’être ultra productif à la création et au rebond.
Pendant ce temps, la Grèce était KO debout. 12 pertes de balles en une mi-temps, c’est BEAUCOUP trop et c’est aussi à mettre au crédit d’une défense turque étouffante au possible. Alors quand en plus Giannis est parfaitement défendu et n’arrive pas à se mettre en marche (4 points à la pause), et bah ça donne une déculottée. +18 Turquie après 20 minutes, Ergin Ataman aurait-il résolu le casse-tête Greek Freak ?
Le deuxième GROS DUNK d’Alperen Sengun en première mi-temps ! pic.twitter.com/7aTCY27asM
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) September 12, 2025
Si vous pensiez que la Grèce allait revenir avec de nouvelles intentions après la pause, que nenni. La deuxième mi-temps a simplement fait office de garbage time géant, toute tentative de comeback étant instantanément étouffée par une contre-offensive turque. Quelle catastrophe pour la Grèce.
Pas grand chose d’autre à ajouter tant cette rencontre s’est transformée en démonstration unilatérale. Juste un dernier mot pour Ercan Osmani qui termine le match à 28 points et 73% au tir, masterclass !
La Turquie mérite amplement sa victoire et par extension sa qualification, plus qu’une marche à gravir face à l’Allemagne en finale pour décrocher la première médaille d’or de son histoire en EuroBasket (et même en compétition internationale tout court).