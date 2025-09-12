EuroBasket 2025 : la Turquie atomise la Grèce de Giannis Antetokounmpo et file en finale ! (94-68)

Alors que l’on attendait ce match entre Grèce et Turquie comme LE choc de ces demi-finales d’EuroBasket, on a plutôt eu le droit à une démonstration complète des Turcs. Des adultes contre des CE2, et ce sont donc Alperen Sengun et les siens qui défieront l’Allemagne en finale.

Si on vous dit que sur le premier quart, le meilleur Antetokounmpo sur le terrain s’appelait Kostas, vous nous croyez ? Eh bien c’était le cas ! Après 10 premières minutes pleines d’intensité, la Turquie a très fermement imposé son rythme en prenant 10 points d’avance.

Faut dire que Ercan Osmani était un véritable incendie à lui tout seul avec 14 points dont 4 bombinettes de loin. Le tout en étant au marquage du Greek Freak et en le limitant à 2 petits points. Énorme entame de sa part et de ses coéquipiers.

ERCAN OSMANI IS A WALKING FIRE RIGHT NOW.

Même rengaine dans le deuxième, pire encore. Non seulement Osmani a continué son petit spectacle, mais Cedi Osman s’est lui aussi mis en route avec du tir de loin et du gros and-one, et Alperen Sengun qui jusque là était catastrophique au tir (0/8) a libéré toute sa frustration avec deux énormes tomars, en plus d’être ultra productif à la création et au rebond.

Pendant ce temps, la Grèce était KO debout. 12 pertes de balles en une mi-temps, c’est BEAUCOUP trop et c’est aussi à mettre au crédit d’une défense turque étouffante au possible. Alors quand en plus Giannis est parfaitement défendu et n’arrive pas à se mettre en marche (4 points à la pause), et bah ça donne une déculottée. +18 Turquie après 20 minutes, Ergin Ataman aurait-il résolu le casse-tête Greek Freak ?

Le deuxième GROS DUNK d'Alperen Sengun en première mi-temps !

Si vous pensiez que la Grèce allait revenir avec de nouvelles intentions après la pause, que nenni. La deuxième mi-temps a simplement fait office de garbage time géant, toute tentative de comeback étant instantanément étouffée par une contre-offensive turque. Quelle catastrophe pour la Grèce.

Pas grand chose d’autre à ajouter tant cette rencontre s’est transformée en démonstration unilatérale. Juste un dernier mot pour Ercan Osmani qui termine le match à 28 points et 73% au tir, masterclass !

La Turquie mérite amplement sa victoire et par extension sa qualification, plus qu’une marche à gravir face à l’Allemagne en finale pour décrocher la première médaille d’or de son histoire en EuroBasket (et même en compétition internationale tout court).