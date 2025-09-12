Sale nouvelle pour Bilal Coulibaly puisque l’ailier des Wizards a dû se faire opérer du pouce. Il sera absent un petit moment, suffisamment grand pour lui faire manquer le début de la saison régulière…

Voilà qui ne fait ni les affaires du joueur, ni celles de sa franchise. L’ancien coéquipier de Victor Wembanyama aux Mets 92 s’est déchiré un ligament au pouce droit et a été contraint de passer sur le billard ce vendredi. C’est Shams Charania (ESPN) qui a confirmé la mauvaise nouvelle. Coulibaly s’est blessé pendant l’Eurobasket, ce qui pourrait expliquer sa deuxième partie de compétition un peu moins réussie.

Bilal Coulibaly jouait déjà avec un bandage autour de son pouce lors de la défaite en huitièmes de finale face à la Géorgie. Et si le joueur a joué malgré une douleur probable, il était difficile d’imaginer que cette blessure allait compromettre son début de saison régulière en NBA, censée débuter à la fin du mois d’octobre. Les Wizards devront donc faire sans le natif de Saint-Cloud pour leurs premiers matchs. Bon rétablissement Bilal !

Source texte : Shams Charania (ESPN)