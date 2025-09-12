Dans la première demi-finale de l’EuroBasket 2025, l’Allemagne faisait figure de grande favorite contre la Finlande, grosse surprise de la compétition. Une différence de statut qui s’est assez rapidement traduite sur le parquet, les Allemands s’imposant sans vraiment trembler (98-86). Dennis Schroder et Franz Wagner ont montré la voie.

Les stats d’Allemagne – Finlande

Fin du match : 🇩🇪 98-86 🇫🇮

L’ALLEMAGNE EST EN FINALE DE L’EUROBASKET !!!

Cette génération est juste trop forte. Les Finlandais se sont battus, sont souvent revenus à – de 10 points, mais à chaque fois, les champions du monde ont remis une dose d’intensité.

FAVORIS ! 🔥 pic.twitter.com/tnvtFMiQhp

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) September 12, 2025

Neuf jours après avoir perdu de 30 pions face à l’Allemagne en phase de poule, la Finlande voulait montrer qu’elle pouvait regarder les champions du monde les yeux dans les yeux. Elle l’a fait… pendant cinq minutes

Dans la première demi-finale européenne de leur histoire, les Finlandais sont très bien rentrés dans le match : 18-11 pour la bande de Lauri Markkanen dans le premier quart, un jeu totalement décomplexé, et une attaque qui va un peu trop vite pour une Allemagne visiblement pas bien réveillée.

Ensuite ? Les Allemands ont décidé de jouer au basket.

FRANZ ATTACK 💥#EuroBasket pic.twitter.com/jMcgqr11RG

— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 12, 2025

Quand les champions du monde ont haussé le ton en défense, la Finlande a assez rapidement perdu les pédales. Possessions stériles, trop de pertes de balle, de quoi permettre à l’Allemagne d’enchaîner les paniers faciles en transition. Comme un symbole, Markkanen a connu un match compliqué (16 points à 6/17 au tir) face à Isaac Bonga et les autres.

Franz Wagner a particulièrement fait mal au scoring (20 de ses 22 points en première mi-temps), tandis que Dennis Schroder a enchaîné les caviars sans oublier de marquer ses points (26 points et 12 passes au total). Sous l’impulsion de leurs leaders NBA, les Allemands ont déroulé leur basket, avec l’adresse extérieure qui va avec.

Mi-temps : 🇩🇪 61 – 47 🇫🇮

Il y a eu du mieux en fin de mi-temps côté finlandais grâce, notamment à Olivier Nkamouha (13 points)

Mais en face c’est juste trop fort. Ils ont réponse à tout. 20 points pour Wagner, 13 points et 8 passes pour Schroder, 50% de moyenne à 3-points… pic.twitter.com/jjALxfF9tS

— Robin Wolff (TrashTalk) (@robinwolff12) September 12, 2025

De -7 en début de match à +14 à la pause, l’Allemagne a ensuite géré son avance. Olivier Nkamhoua et ses copains (21 points) ont bien tenté de s’accrocher, réduisant même l’écart à -6 en fin de troisième quart-temps quand il y a eu un trou d’air offensif en face. Mais la Finlande – pas en réussite du parking (11/35) – partait de trop loin. Un nouveau coup d’accélérateur de Schroder et Cie a définitivement mis fin aux espoirs finlandais.

C’est donc comme ça que la formidable aventure s’arrête pour les hommes de Lassi Tuovi. Quant aux Allemands, ils auront l’occasion ce dimanche de devenir seulement la quatrième nation à être à la fois championne du Monde et championne d’Europe (après l’union soviétique, la Yougoslavie et l’Espagne). Sur leur route ? La Grèce de Giannis ou la Turquie de Sengun.

Vivement dimanche !

Dennis Schroder FIBA est un des meilleurs joueurs de la planète !

Contre la Finlande, le meneur de jeu a compilé :

🔸26 points (6/15 au tir)

🔸12 passes

🔸5 rebonds

🔸4/9 à 3-points

🔸10/10 aux lancers

Sa carrière en sélection est sensationnelle. pic.twitter.com/WBbgRl5PGf

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) September 12, 2025