On dresse le paysage des cartes NBA disponibles sur le marché en 2025

Quand on se lance dans la collection de cartes NBA, c’est tout un nouvel univers qui se dévoile face à nous. Un univers passionnant et très prenant mais tellement satisfaisant et qui permet surtout de faire de belles rencontres. Pour s’y retrouver parmi toutes les collections disponibles, rien de tel qu’un petit panorama global. L’idée n’est pas d’être exhaustif – ce n’est d’ailleurs pas la finalité d’une collection – mais plutôt de montrer ce qui se fait dans le monde du Hobby et peut-être de faire naître quelques envies…

Distributeur incontournable depuis de nombreuses années, c’est Panini qui détient encore la licence NBA pour quelques semaines avant que Topps ne la récupère à partir du mois d’octobre. Concrètement, cela veut dire que l’on retrouve les maillots officiels sur les cartes Panini pour la saison 2024-25, et qu’il faudra ensuite se tourner vers son concurrent américain à partir de la rentrée prochaine. Mais assez de blabla, envoyez les cartes pour qu’on se rincer l’oeil.

Les collections de cartes NBA accessibles

Pas la peine de se ruiner pour se faire plaisir et se construire une belle collection. Dans la jungle des cartes NBA, certaines collections permettent de remplir ses classeurs sans se mettre à dos son banquier. En plus, elles ont souvent l’avantage d’avoir une checklist de joueurs élargie, pouvant même aller jusqu’aux rookies en two-way contract, pas vrai Bronny James ?

Panini Hoops 2024-25

On commence avec une collection incontournable, celle qui ouvre historiquement la saison. Design sobre et « officiel », sans fioriture mais diablement efficace. Les Panini Hoops sont les premières à proposer officiellement les rookies sous leurs nouvelles couleurs NBA. Une carte de base certes, mais marquante dans l’histoire d’un joueur et que les collectionneurs se doivent de posséder dans leur collection pour les joueurs qu’ils apprécient. Cette année, on a donc vu les Français se ruer sur les cartes de Zaccharie Risacher, Alexandre Sarr, Tidjane Salaün ou encore Pacôme Dadiet.

Avec près de 300 joueurs représentés et de superbes inserts (Dreamcatchers, Funkadelic, Rookie Greetings et Presentations en tête), NBA Hoops offre une très grande variété de cartes pour un prix accessible. C’est la collection idéale pour se lancer dans le Hobby et découvrir cet univers à son rythme, avec même des autographes et des patchs à aller chercher.

Panini Donruss

On enchaîne avec l’autre grand classique de Panini, avec des cartes de base légèrement plus travaillées faites à partir de photos de match, sans oublier les fameuses Rated Rookies, le nom donné aux cartes des joueurs rookies. Les Donruss sont aussi célèbres pour leurs parallèles, à commencer par la Green Laser, et leurs nombreux inserts colorés. Parmi eux, les Net Marvels font partie des favorites des amateurs de belles cartes, avec leur style proche du comics (numéro de magazine et code barre inclus). Là encore, 300 bases n’attendent qu’à être ouvertes pour rejoindre les étagères des collectionneurs, peut importe la taille du portefeuille.

Topps Chrome

La première collection Topps de la saison et aussi certainement le plus fourni, avec sa finition métallisée et brillante. Pas en possession de la licence pour la saison 2024-25, il faut se contenter du noms des villes et de maillots vierges des logos de franchises, un peu en mode PES à l’époque. Cela reste malgré tout une collection assez complètes avec des die cuts (cartes avec des découpes qui ne respectent pas le traditionnel rectangle) et des dédicaces sympathiques. Petit plus, Victor Wembanyama et LeBron James font partie des athlètes partenaires de Topps, ce qui signifie que vous ne trouverez leurs autographes (qui restent extrêmement rares) que dans des paquets Topps. Et ça, c’est un atout non négligeable par rapport aux cartes Panini.

Et pour les amateurs d’arc-en-ciel qui recherchent toutes les parallèles d’une carte, c’est une véritable chasse au trésor qui vous attend avec plus de 30 déclinaisons pour chaque carte de base. Défi accepté ?

Les cartes originales et artistiques

Une transition toute trouvée pour évoquer ces collections plus avancées qui proposent des cartes au design souvent plus travaillé mais pour lesquelles il faudra ouvrir un peu plus le porte-monnaie. Parmi toute la diversité de cartes NBA, vous trouverez forcément votre bonheur parmi l’une ou plusieurs des collctions suivantes. Petite sélection maison des cartes qui ne nous ont clairement pas laissés indifférents cette année.

Panini Court Kings

On attaque avec notre coup de coeur à nous : les Court Kings. De véritables oeuvres d’art et des prises de risques créatives systématiquement payantes. En termes de design, c’est la collection la plus travaillée à l’instar des rookies qui ont droit à cinq variations de cartes aux styles très variés. Dans la main, la carte est plus épaisse que la moyenne, un autre gage de qualité de cette collection particulièrement réussie.

Panini Origins

Une collection à l’esthétique élégante et artistique, avec des couleurs vives façon « big bang » ou paintball selon les appréciations de chacun. Les Panini Origins sont particulièrement célèbres pour leurs inserts Nucleus qui rassemblent trois joueurs stars de l’équipe concernée, avec même des versions vintage et des mélanges de générations telle que les cartes réunissant Tim Duncan, Victor Wembanyama et David Robinson ou le trio de MVP du Thunder avec Russell Westbrook, James Harden et Kevin Durant. On vous laisse apprécier.

Panini Mosaic

Dans un autre style, les Mosaic proposent des cartes modernes aux motifs géométriques. Les inserts Stained Glass (Luka Doncic ci-dessous) sont une grande réussite et les sous-sets NBA Debut, City Edition et NBA Greats sont aussi de retour parmi la checklist de bases pour faire gonfler sa collection. Pour les nostalgiques des Panini Contenders sous forme de ticket de match, c’est aussi vers cette collection qu’il faudra se tourner avec les Rookie Season Ticket et les Veteran Ticket, uniquement en version dédicacée.

Panini Hoops Premium Stock (2023-24) : des finition premium et chromées pour un rendu plus soigné que les Hoops classiques. L’arc-en-ciel est un joli challenge avec 40 parallèles à aller chercher pour les fans de 100%.

des finition premium et chromées pour un rendu plus soigné que les Hoops classiques. L’arc-en-ciel est un joli challenge avec 40 parallèles à aller chercher pour les fans de 100%. Panini Select : réputée pour sa structure en plusieurs niveaux de rareté (Concourse, Premier, Courtside), idéale pour les chasseurs de parallèles.

réputée pour sa structure en plusieurs niveaux de rareté (Concourse, Premier, Courtside), idéale pour les chasseurs de parallèles. Panini Prizm : sans doute la série la plus iconique de Panini, avec ses Silver Prizms et ses innombrables déclinaisons colorées.

Les collections premium

Au sommet de la pyramide, loin de toute raison et réalité financière, voici des cartes réservées aux collectionneurs au budget sans limite. On parle ici de produits rares et exclusifs qui peuvent atteindre plusieurs milliers d’euros pour quelques cartes… Pour nous autres dans le commun des mortels, on se contente de les toucher avec les yeux, et ça suffit amplement à notre bonheur.

Topps Mercury Victor Wembanyama

Une collection sortie en 2024 entièrement dédiée à Victor Wembanyama, avec qui Topps a signé un partenariat, et qui célèbre la saison de Rookie of the Year de l’Alien. La checklist est composée de 20 cartes avec de nombreux autographes dont l’incroyable Dual Autographs avec LeBron James himself. Le genre de carte 1 of 1 qui se vendra plusieurs millions de dollars dans quelques années. C’est beau de rêver.

National Treasures

La quintessence du premium, célèbre pour ses Rookie Patch Autographs (RPA) numérotés et ses coffrets d’exception. Les cartes sont plus épaisses et donnent une vraie impression de qualité. Les patchs sont souvent très bien trouvés, avec des bouts de lettres du nom du joueur ou des morceaux de logo de franchise. Certaines cartes offrent même jusqu’à quatre bout de maillot parce que pourquoi pas ?

Panini Flawless Basketball

Le graal des collectionneurs, avec des cartes numérotées très bas, des patchs de maillots authentiques, des signatures on-card et parfois même des diamants incrustés dans la carte… carrément. Les logoman (carte avec le logo NBA directement découpé du maillot porté par le joueur) et les booklets (mini « livret » composé de plusieurs cartes reliées ensemble) sont sans doute les cartes les plus convoitées. On vous laisse rêvasser devant ce booklet d’Anthony Edwards avec bout de maillot (patch 6 en hommage à Bill Russell) d’un côté, et sa dédicace on-card de l’autre.

À partir du 1er octobre 2025, c'est Topps qui récupérera la licence officielle NBA. Un retour en force du concurrent de Panini qui nous promet de belles surprises et surtout un peu de nouveauté dans le paysage des cartes de basketball.