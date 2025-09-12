Malcolm Brogdon s’engage pour un an aux New York Knicks

Le banc des New York Knicks est de plus en plus beau. Malcolm Brogdon s’est engagé un an avec la franchise de la Grosse Pomme pour apporter sa science de la création et son expérience. Le nouveau coach, Mike Brown, se frotte les mains.

Pendant plusieurs années, le banc des New York Knicks a été un vrai sujet. Beaucoup s’interrogeaient de son utilisation (coucou Tom Thibodeau), mais aussi de sa qualité intrinsèque. Cet été, toutes ces questions ont trouvé une réponse. Un renforcement massif qui devrait faire de cette second-unit l’une des meilleures de NBA.

Dernière recrue en date, Malcolm Brogdon. L’ancien Rookie et Sixième homme de l’Année est devenu un vétéran respecté, capable de bien poser le jeu en rentrant dans le club 180 (50/40/90). Séduit par le projet des Knicks, il s’est engagé, selon Shams Charania, pour un an.

Ohhhhh le move scred mais malin ! Malcolm Brogdon chez les Knicks ! https://t.co/9KOfi6oM2c

Il rejoint sur le banc de New York Miles McBride, Jordan Clarkson, Landry Shamet, Guerschon Yabusele ou encore Mitchell Robinson. Jalen Brunson, Josh Hart et compagnie vont enfin pouvoir souffler.

Avec les Cavaliers, les Knicks sont sans doute les favoris de la Conférence Est l’année prochaine. Une phrase qui ne peut que créer de l’excitation dans les rues de la ville qui ne dort jamais.

