Nouvelle règle NBA sur les tirs de fin de quart-temps, quésaco ?

En NBA, l’intersaison n’est pas uniquement synonyme de transferts et de signatures d’agents libres, elle sert aussi à ajuster certaines règles si la Ligue estime que c’est nécessaire. En voici le dernier exemple.

C’est une séquence classique dans un match de basket NBA : dans les dernières secondes d’un quart-temps, un joueur envoie une « prière » – à savoir un shoot de très très loin, souvent de son propre camp – dans l’espoir infime de marquer trois points.

Désormais, ce type de tir ne sera plus comptabilisé dans les stats individuelles du joueur en question en cas d’échec, et son pourcentage de réussite ne sera donc pas impacté.

La modification de la règle a été annoncée par Shams Charania d’ESPN.

Pour aller plus dans le détail, sachez qu’on parle des tirs qui sont tentés dans les trois dernières secondes de chacun des trois premiers quart-temps, des tirs d’une distance d’au moins 11 mètres. De plus, l’action doit commencer dans le backcourt.

Néanmoins, si ces shoots ne seront plus comptabilisés contre les joueurs, ils resteront tout de même dans les stats collectives.

Cette nouvelle règle a d’abord été testée lors de la Summer League cet été, et on la verra donc en application dès la saison NBA à venir.

L’objectif pour la Ligue ? Ajouter une dose d’excitation supplémentaire, en poussant les joueurs à tenter des prières en fin de quart-temps. Avec l’ancienne règle, beaucoup de stat padder joueurs évitaient de tirer – ou attendaient le buzzer (pour faire genre) – afin de ne pas réduire leur pourcentage à 3-points.

Certains diront que cette nouvelle règle va dans le sens des opportunistes et ceux qui pensent d’abord à leurs stats, d’autres diront que ça permettra d’avoir une meilleure vision du pourcentage « réel » à 3-points des joueurs (même si l’écart restera minime).

Comme souvent, le changement ne fait pas l’unanimité, mais on en connaît certains qui vont se lâcher.

